عواصف شتوية غير مسبوقة تضرب أمريكا.. إلغاء آلاف الرحلات وطوارئ بـ17ولاية

تسببت عواصف شتوية قوية في تعطيل واسع داخل الولايات المتحدة، ما أدى إلى إلغاء أكثر من أربعة آلاف رحلة جوية وانقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 230 ألف مشترك من الغرب حتى ولاية تكساس، وسط توقعات بامتداد موجة الطقس إلى الشرق خلال الأيام المقبلة.

وتوقّع خبراء الأرصاد أن تجتاح ثلوج كثيفة وأمطار متجمدة ودرجات حرارة شديدة الانخفاض نحو ثلثي الأراضي الأميركية الشرقية اليوم الأحد وخلال الأسبوع.

ووصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب العواصف بأنها "تاريخية"، معلناً حالة طوارئ اتحادية في 12 ولاية على الأقل، من بينها ساوث كارولاينا وفرجينيا وتينيسي وجورجيا ونورث كارولاينا وماريلاند وأركنسو وكنتاكي ولويزيانا ومسيسبي وإنديانا ووست فرجينيا.

وقال عبر منصة "تروث سوشال" إن إدارته تتابع الوضع وتتواصل مع السلطات المحلية، داعياً المواطنين إلى الالتزام بالسلامة.



وبحسب وزارة الأمن الداخلي، أعلنت 17 ولاية حالة الطوارئ بسبب موجة الطقس، وأفاد موقع مختص بتتبع الأعطال الكهربائية بأن عدد المتضررين آخذ في الارتفاع منذ الساعات الأولى من صباح الأحد، فيما أشار موقع "فلايت أوير" إلى إلغاء أكثر من أربعة آلاف رحلة داخلية يوم السبت، إضافة إلى ما يزيد على 9400 رحلة مقررة اليوم الأحد.