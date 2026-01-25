ترامب يشن هجوما لاذعا على عمدة مينيابوليس بسبب سياسات الهجرة والأخير: "طفح الكيل" |تفاصيل

في تصعيد سياسي وأمني لافت، فجرت حوادث إطلاق نار دامية وقعت أثناء عمليات نفذتها عناصر أمن فيدرالية في مدينة مينيابوليس موجة من التراشق العلني بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومسؤولي الولاية والمدينة، وسط تبادل حاد للاتهامات وتحذيرات من تفاقم العنف والفوضى.

ومن جانبه، شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجوما لاذعا على عمدة مدينة مينيابوليس وحاكم ولاية مينيسوتا، عقب الحوادث الدامية التي وقعت خلال عملية لعناصر أمن فيدرالية في المدينة.

وكتب ترامب عبر منصته «تروث سوشيال» منتقدا المسؤولين المحليين: "العمدة والحاكم يحرضان على التمرد بخطابهما المغرور والخطير والمتغطرس!".

وفي سياق دفاعه عن الأجهزة الفيدرالية، أضاف ترامب تعليقا مباشرا بشأن هيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك، قائلا: "دعوا وطنيي هيئة الهجرة والجمارك يقومون بعملهم!".

وفي المقابل، دعا تيم والز، حاكم ولاية مينيسوتا التي تتبعها مدينة مينيابوليس، الرئيس ترامب إلى سحب القوات الفيدرالية من الولاية. وخلال مؤتمر صحفي، قال والز: "أخرجوا هذه القوة من مينيسوتا، إنهم يزرعون الفوضى والعنف".

وكان حاكم الولاية قد عبر في وقت سابق عن موقف أكثر حدة عبر منصة «إكس»، حيث كتب:

"اسحبوا الآلاف من الضباط العنيفين وغير المدربين من مينيسوتا.. فورا".

وفي منشور آخر، أضاف: "لقد طفح الكيل في مينيسوتا. هذا أمر مقزز".

ومن جانبه، انضم عمدة مدينة مينيابوليس، جاكوب فراي، وهو ديمقراطي مثل حاكم الولاية، إلى موجة الانتقادات الموجهة للإدارة الفيدرالية، وكتب فراي عبر منصة «إكس»: "كم من الأشخاص يجب أن يموتوا أو يتعرضوا لإطلاق النار قبل أن ينتهي هذا؟ أيها الرئيس ترامب، إنني أدعوك لوضع الشعب الأمريكي وهذه المدينة الأمريكية في المقام الأول وإخراج هيئة الهجرة والجمارك".

وأكد عمدة المدينة أن المهمة المعلنة لضمان السلام والأمن تحقق نتائج معاكسة تماما، مشيرا إلى أن وجود القوات الفيدرالية يزيد من حدة التوتر والعنف بدلا من احتوائهما.

وجاء هذا التصعيد عقب مقتل رجل، أمس، بعد تعرضه لإطلاق نار من قبل عناصر أمن فيدراليين، وفقا لتقارير رسمية، في حادثة لا تزال العديد من تفاصيلها غير واضحة حتى الآن.

وفي بيان لها، أوضحت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية أن عناصر الأمن كانوا ينفذون مهمة تستهدف أجنبيا يزعم أنه يقيم في البلاد بشكل غير قانوني، عندما اقترب منهم شخص كان يحمل مسدسا، ما أدى إلى تطور الموقف بشكل مأساوي.

وبحسب الشرطة المحلية، يرجح أن القتيل مواطن أمريكي يعيش في المدينة، ويذكر أنه في مطلع شهر يناير الماضي، قتلت امرأة داخل سيارتها في مينيابوليس خلال عملية مماثلة نفذها عناصر من هيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك، ما يعمق الجدل المتواصل حول طبيعة هذه العمليات وتداعياتها الأمنية والإنسانية.