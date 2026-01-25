ترامب يشن هجوما لاذعا على عمدة مينيابوليس بسبب سياسات الهجرة والأخير: "طفح الكيل" |تفاصيل

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سيف جعفر الأبرز.. شوبير يكشف كواليس انتقالات الزمالك ومصير الجهاز الفني
فخ الموهبة في كامب نو.. كيف سيحرم برشلونة الأهلي من ملايين حمزة عبد الكريم؟
تعليم القاهرة تعلن نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي
عرض فالنسيا يُربك الحسابات.. "شوبير" يكشف موقف الأهلي النهائي من أليو ديانج ومصير التجديد
زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب جنوب جزر فيجي دون تسجيل أضرار
متى ليلة النصف من شعبان 2026؟.. أمامك 8 ليالٍ انتهز الفرصة قبل رفع الأعمال
210 آلاف طن صادرات غذائية خلال أسبوع.. «سلامة الغذاء» تكثف الرقابة على الأسواق والموانئ والسلاسل التجارية
برقية تهنئة للرئيس السيسي من محافظ بورسعيد بمناسبة الذكرى الـ 74 لعيد الشرطة المصرية
8 غيابات في صفوف الزمالك ضد المصري البورسعيدي بالكونفيدرالية
مليون زائر خلال يومين.. إقبال غير مسبوق على معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 57
وزير الري: "اليونسكو" ركيزة أساسية للتعاون في البحث وبناء القدرات
ننفرد بنشر تفاصيل مبادرة الكشف المبكر وعلاج روماتيزم القلب عند الأطفال
تحقيقات وملفات

ترامب يشن هجوما لاذعا على عمدة مينيابوليس بسبب سياسات الهجرة|تفاصيل
في تصعيد سياسي وأمني لافت، فجرت حوادث إطلاق نار دامية وقعت أثناء عمليات نفذتها عناصر أمن فيدرالية في مدينة مينيابوليس موجة من التراشق العلني بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومسؤولي الولاية والمدينة، وسط تبادل حاد للاتهامات وتحذيرات من تفاقم العنف والفوضى.

ومن جانبه، شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجوما لاذعا على عمدة مدينة مينيابوليس وحاكم ولاية مينيسوتا، عقب الحوادث الدامية التي وقعت خلال عملية لعناصر أمن فيدرالية في المدينة.

وكتب ترامب عبر منصته «تروث سوشيال» منتقدا المسؤولين المحليين: "العمدة والحاكم يحرضان على التمرد بخطابهما المغرور والخطير والمتغطرس!".

وفي سياق دفاعه عن الأجهزة الفيدرالية، أضاف ترامب تعليقا مباشرا بشأن هيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك، قائلا: "دعوا وطنيي هيئة الهجرة والجمارك يقومون بعملهم!".

وفي المقابل، دعا تيم والز، حاكم ولاية مينيسوتا التي تتبعها مدينة مينيابوليس، الرئيس ترامب إلى سحب القوات الفيدرالية من الولاية. وخلال مؤتمر صحفي، قال والز: "أخرجوا هذه القوة من مينيسوتا، إنهم يزرعون الفوضى والعنف".

وكان حاكم الولاية قد عبر في وقت سابق عن موقف أكثر حدة عبر منصة «إكس»، حيث كتب:
"اسحبوا الآلاف من الضباط العنيفين وغير المدربين من مينيسوتا.. فورا".

وفي منشور آخر، أضاف: "لقد طفح الكيل في مينيسوتا. هذا أمر مقزز".

ومن جانبه، انضم عمدة مدينة مينيابوليس، جاكوب فراي، وهو ديمقراطي مثل حاكم الولاية، إلى موجة الانتقادات الموجهة للإدارة الفيدرالية، وكتب فراي عبر منصة «إكس»: "كم من الأشخاص يجب أن يموتوا أو يتعرضوا لإطلاق النار قبل أن ينتهي هذا؟ أيها الرئيس ترامب، إنني أدعوك لوضع الشعب الأمريكي وهذه المدينة الأمريكية في المقام الأول وإخراج هيئة الهجرة والجمارك".

وأكد عمدة المدينة أن المهمة المعلنة لضمان السلام والأمن تحقق نتائج معاكسة تماما، مشيرا إلى أن وجود القوات الفيدرالية يزيد من حدة التوتر والعنف بدلا من احتوائهما.

وجاء هذا التصعيد عقب مقتل رجل، أمس، بعد تعرضه لإطلاق نار من قبل عناصر أمن فيدراليين، وفقا لتقارير رسمية، في حادثة لا تزال العديد من تفاصيلها غير واضحة حتى الآن.

وفي بيان لها، أوضحت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية أن عناصر الأمن كانوا ينفذون مهمة تستهدف أجنبيا يزعم أنه يقيم في البلاد بشكل غير قانوني، عندما اقترب منهم شخص كان يحمل مسدسا، ما أدى إلى تطور الموقف بشكل مأساوي.

وبحسب الشرطة المحلية، يرجح أن القتيل مواطن أمريكي يعيش في المدينة، ويذكر أنه في مطلع شهر يناير الماضي، قتلت امرأة داخل سيارتها في مينيابوليس خلال عملية مماثلة نفذها عناصر من هيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك، ما يعمق الجدل المتواصل حول طبيعة هذه العمليات وتداعياتها الأمنية والإنسانية.

إنترنت

القومي للاتصالات: 300 ألف شكوى بسبب الانترنت

المعاش المبكر 2026

المعاش المبكر 2026.. الإجراءات ومدة الاشتراك التأميني المطلوبة

الطقس

حالة الطقس اليوم الأحد 25 يناير 2026

ما هي الدول المفتوحة للمصريين بدون تأشيرة 2026؟.. سافر بالباسبور فقط

ما هي الدول المفتوحة للمصريين بدون تأشيرة 2026؟.. سافر بالباسبور فقط

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. ترقبوها هنا

الاطفال مع والدهم

موت في صمت داخل شقة مُغلقة .. القصة الكاملة لمأساة أم وأطفالها الأربعة في شبرا الخيمة

أحمد عيد

رسالة صالح سليم .. أسامة حسن ينتقد تعاقد الأهلي مع أحمد عيد: «فين القيم والمبادئ»

محمد صلاح

محمد صلاح يحقق رقمًا مميزًا رغم هزيمة ليفربول أمام بورنموث

الانهيار العصبي

طرق الوقاية من الانهيار العصبي

الشيب المبكر

عجزت في عز شبابك .. اعرف أسباب الشيب المبكر

تساقط الشعر

أسباب تساقط الشعر ومضاعفات خطيرة

للرحم.. هذه العشبة تحمي النساء من أمراض كثيرة

«صحة الشرقية»: إجراء أول حالة غسيل بيرتوني وقسطرة بيرتونية بمستشفى منيا القمح المركزي |صور

أرز بالدجاج مع صلصة الفلفل الحلو والمايونيز الحار .. اعرفي الطريقة

طريقة عمل عيش ماريا محشي جمبري مكس تشيز

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عيد الشرطة المصرية.. إنسان يحمل السلاح ليحمي الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شاهدة على الأسرار

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

