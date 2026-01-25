تواجد مصري مميز في ربع نهائي بطولة الأبطال للإسكواش بنيويورك

تأهل 5 لاعبين مصريين إلى الدور ربع النهائي ببطولة الأبطال للإسكواش، أول بطولة بفئة البلاتينيوم في العام الجاري 2026، والتي تستضيفها نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 22 إلى 30 يناير الجاري، بقيمة جوائز مالية تصل إلى 239 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

وأسفرت نتائج المصريين في منافسات اليوم الأول من دور الـ 16 عن فوز نور الشربيني على سنا إبراهيم بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 13-11, 7-11, 11-5, 11-5.

كما فاز كريم عبد الجواد على الفرنسي جريجوار مارش بنتيجة 3-2، وجاءت نتيجة الأشواط: 7-11, 11-4, 8-11, 11-6, 11-5.

وفازت هانيا الحمامي على كنزي أيمن بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-6, 11-3, 11-2.

كما فاز مصطفى عسل على محمد زكريا بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 13-11, 11-5, 11-3.

وفاز يوسف إبراهيم على بابتيست ماسوتي بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 12-10, 8-11, 12-10, 11-7.

وشهد جدول منافسات البطولة مشاركة 20 لاعباً ولاعبة من مصر جاءوا بواقع 9 لاعبين في منافسات الرجال و11 لاعبة في منافسات السيدات.

ويشارك في البطولة 9 لاعبين في منافسات الرجال هم مصطفى عسل، فارس الدسوقي، محمد زكريا، محمد أبو الغار، يوسف إبراهيم، مازن هشام، علي أبو العينين، كريم عبد الجواد، وكريم التركي.

كما يشارك في البطولة 11 لاعبة في منافسات السيدات وهن هانيا الحمامي، كنزي أيمن، ندى عباس، هنا معتز، مريم متولي، سنا إبراهيم، هنا رمضان، نور الشربيني، زينة ميكيوي، فيروز أبو الخير، أمينة عرفي.