رئيس منطقة الوادي الجديد الأزهرية يتابع تقدير الدرجات مع المراجعين بالداخلة

عقد الشيخ شعبان مرعي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الوادي الجديد الأزهرية، صباح اليوم الأحد، اجتماعا «عن بعد» عبر تطبيق Teams مع رؤساء المواد الدراسية والمراجعين الفنيين، بحضور الشيخ محمد الزهري مدير إدارة الداخلة التعليمية و نبيل سفينة وكيل الإدارة.

- الالتزام بالضوابط المنظمة لأعمال تقدير درجات الطلاب

تناول الاجتماع توجيهات تنظيمية فنية وإدارية لضمان الموضوعية والشفافية والدقة في تقدير الدرجات، كما حرص فضيلته على محاورة المشاركين والاستماع إلى مقترحاتهم موجها بتذليل أية صعوبات، ومؤكدا على الالتزام بالتعليمات والضوابط المنظِمة.

وفى سياق متصل تابع الشيخ شعبان مرعي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الوادي الجديد الأزهرية مركزي تقدير الشهادتين الابتدائية والإعدادية بمقرات (معهد ناصر ومعهد فتيات الخارجة) حيث اطمأن على انتظام العمل بالمراكز موجها بتحري الدقة والمراجعة حرصا على الموضوعية والشفافية.