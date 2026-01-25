إقبال جماهيري غير مسبوق في رابع أيام معرض القاهرة الدولي للكتاب

رصدت سلسبيل سليم، مراسلة "القاهرة الإخبارية"، إقبالًا جماهيريًا كثيفًا في اليوم الرابع لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، حيث شهد المعرض حضورًا واسعًا من مختلف الأعمار والجنسيات، ما يعكس مكانته الثقافية البارزة محليًا وإقليميًا.

افتتاح الدورة السابعة

وأشارت سليم، إلى أن عدد زوار اليوم الثالث فقط اقترب من نصف مليون زائر، مما جعل إجمالي عدد الزوار منذ افتتاح الدورة السابعة والخمسين يتجاوز المليون زائر.

اهتمام المصريين والعرب

ويعكس الإقبال اهتمام المصريين والعرب والأجانب بالمعرض واقتناء الكتب التي تلبي كافة الاهتمامات الفكرية والثقافية.

فعاليات المعرض

كما لفتت إلى تنوع فعاليات المعرض التي تشمل ندوات ثقافية وفكرية وفنية، مثل جلسات عن "سينما نجيب محفوظ"، و"حضارة مصر في المتحف المصري الكبير"، بالإضافة إلى ندوة خاصة عن "غزة ما بعد الحرب".

جناح ضيف الشرف رومانيا

ولاقت أجنحة الدول المشاركة، وخاصة جناح ضيف الشرف رومانيا، إقبالًا كبيرًا، حيث تقدم برنامجًا ثقافيًا متكاملاً.