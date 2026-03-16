الأنبا باسيليوس يترأس قداس استقبال ذخائر القديس شربل

ترأس أمس، نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، قداس استقبال ذخائر القديس مار شربل، بكنيسة العائلة المقدسة، بأرض سلطان.

شارك في الصلاة القمص بطرس يعقوب، والأب شنودة يواقيم، راعيا الكنيسة، حيث ألقى صاحب النيافة عظة الذبيحة الإلهية، انطلاقًا من إنجيل الأحد الثالث من الصوم الأربعيني المقدس (أحد السامرية)، مختتمًا كلمته بالتأكيد على أن حضور ذخائر القديسين هي عطية إلهية للكنيسة.

كما ترأس المطران كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، قداس افتتاح يوبيل القديس فرنسيس الآسيزي بالكنيسة اللاتينية في الغردقة، بمشاركة عدد من الآباء الكهنة وأبناء الجاليات الأجنبية.

وتضمنت الاحتفالية لقاءات روحية حول رسالة القديس فرنسيس الآسيزي القائمة على البساطة والسلام، مع رفع الصلوات من أجل السلام في المنطقة والعالم.