حب النبي والوطن يجمع زوار معرض الكتاب.. وتزايد الإقبال على جناح الأزهر وفعالياته الثقافية والدينية

شهد جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسين ، في يومه الرابع ، تزايدًا ملحوظًا في إقبال الجمهور على فعالياته الثقافية والفنية، التي تنوعت بين الندوات الفكرية، وفقرات الابتهالات والإنشاد الديني في حب النبي ﷺ، والتي لاقت جميعها استحسانًا واسعًا من رواد المعرض بمختلف فئاتهم العمرية، في مشهد يعكس تعطش الجمهور للخطاب الديني الوسطي والمحتوى الروحي الهادف.

وتضمنت الفعاليات عدد من الابتهالات والمدائح النبوية والإنشاد الديني، التي قدمها مبتهلون ومنشدون من أبناء الأزهر الشريف، حيث عبّرت الكلمات والألحان عن معاني المحبة والصفاء والتسامح، وأسهمت في خلق أجواء روحانية مؤثرة داخل الجناح، تفاعل معها الجمهور بالإنصات والترديد، في تأكيد على مكانة الفن الهادف كوسيلة لترسيخ القيم الدينية والإنسانية.

كما شملت أنشطة الجناح عروضًا ثقافية وفنية في حب الوطن، تزامنًا مع احتفالات عيد الشرطة وتكريمًا لشهداء الوطن، جسّدت قيم الانتماء والولاء والتضحية، وأبرزت دور الأزهر الشريف التاريخي والوطني في دعم قضايا الوطن وبناء الوعي المجتمعي، حيث قُدمت فقرات إنشادية وطنية وعروض تعبيرية عكست معاني الفداء والعمل والإخلاص، ونالت تفاعلًا كبيرًا من الزائرين.

ويأتي هذا الإقبال المتزايد في إطار رسالة جناح الأزهر الشريف الرامية إلى الجمع بين الأصالة والمعاصرة، وتقديم خطاب ديني وثقافي متوازن، يعزز حب الدين والوطن، ويؤكد دور الأزهر كمنارة للعلم والفكر المستنير والسلام المجتمعي.

ويشارك الأزهر الشريف -للعام العاشر على التوالي- بجناحٍ خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 57 وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية والتنويرية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبنَّاه طيلة أكثر من ألف عام، ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، ويمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة الندوات، وركن للفتوى، وركن الخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والمخطوطات.