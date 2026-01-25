قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بمناسبة عيد الشرطة الـ74.. الإفراج بالعفو عن 2520 نزيل من مراكز الإصلاح والتأهيل| صور
أوعى تعمل كدا.. تصرفات يجب ألا يقوم بها الأب مع ابنته المراهقة
سفراء سابقون في رومانيا: بوخارست أرسلت 3 سفن خشب لحفر قناة السويس
ترتيب المجموعة الرابعة قبل قمة الزمالك والمصري في الكونفدرالية
قرار جمهوري بالموافقة على إنشاء فرعين لجامعتي كوين مارجريت وأدنبره نابيير بالعاصمة الجديدة
للعام 19 علي التوالي .. مصر للطيران للصيانة تعزز ريادتها الدولية بتجديد اعتماد الأيزو الدولية
تحذيرات من رياح قوية واضطراب ملاحي .. حالة الطقس في مصر غدا الإثنين
وزير الأوقاف يشارك في مناقشة رسالة ماجستير بكلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق
وفاة لاعب نادي شباب البكاري بعد تدخل قوي من حارس الشيخ زايد في القسم الرابع
الأوضاع تزداد سوء.. القافلة 123 من "زاد العزة" تصل غزة
متى يتم خصم 50% من الأجر المكمل للموظف لمدة 6 أشهر.. قانون الخدمة المدنية يجيب
سعر الذهب اليوم.. عيار 21 الآن مباشر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة تتفقد جناح المجلس بمعرض الكتاب

رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة تتفقد جناح المجلس بمعرض الكتاب
رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة تتفقد جناح المجلس بمعرض الكتاب
أمل مجدى

تفقدت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، جناح المجلس المشارك ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسين (57)، وذلك للاطلاع على الأنشطة والبرامج المقدمة للأطفال وأسرهم.

 المجلس القومي للطفولة والأمومة


وخلال جولتها بالجناح، تابعت الدكتورة سحر السنباطي تنفيذ عدد من الأنشطة التفاعلية الموجهة للأطفال، والتي تهدف إلى نشر الوعي بحقوق الطفل، وتعزيز قيم المشاركة والتعبير عن الذات، إلى جانب التعريف بخدمات المجلس، وعلى رأسها خط نجدة الطفل (16000) ودوره في حماية الأطفال من كافة أشكال العنف، كما تابعت تنفيذ عدد من الأنشطة التوعوية الموجهة للأطفال للتعريف بمخاطر سوء استخدام الإنترنت.
وقد اعتمدت الأنشطة على أسلوب «التوعية من طفل لطفل»، بما يسهم في توصيل الرسائل التوعوية بصورة مبسطة وقريبة من الفئة العمرية المستهدفة، ويعزز من تفاعل الأطفال ومشاركتهم الإيجابية. كما شملت الأنشطة توزيع كتيب توعوي مبسط للأطفال يتناول الإرشادات الأساسية للاستخدام الآمن للإنترنت، وسبل الوقاية من مخاطره، وأهمية تحقيق التوازن بين استخدام التكنولوجيا والأنشطة الحياتية المختلفة.


وأكدت الدكتورة سحر السنباطي حرص المجلس القومي للطفولة والأمومة على المشاركة المستمرة في معرض القاهرة الدولي للكتاب، باعتباره منصة ثقافية مهمة تسهم في بناء وعي الطفل والأسرة، وتعزيز الثقافة المجتمعية الداعمة لحقوق الطفل، مشيدةً بتنوع الأنشطة المقدمة بالجناح، وما تحققه من تفاعل إيجابي مع الأطفال بمختلف أعمارهم.
كما حرصت رئيسة المجلس على زيارة عدد من الأجنحة المختلفة داخل المعرض، وأشادت بالجهود المبذولة في تنظيم معرض القاهرة الدولي للكتاب، وبما يعكسه من صورة حضارية مشرفة تليق بمكانة مصر الثقافية، وبالدور المهم الذي يقوم به المعرض في دعم الثقافة والمعرفة وبناء وعي الأجيال الجديدة.
وفي ختام جولتها، أشادت الدكتورة سحر السنباطي بجهود فريق العمل ودور سفراء المجلس من الأطفال في تنفيذ الفعاليات، مؤكدةً استمرار المجلس في تقديم برامج وأنشطة نوعية تسهم في دعم وتمكين الأطفال والفتيات.

الدكتورة سحر السنباطي المجلس القومي للطفولة والأمومة معرض القاهرة الدولي للكتاب معرض الكتاب القومي للطفولة والأمومة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. ترقبوها هنا

الذهب

575 جنيها زيادة للجرام| جنون في أسعار الذهب.. وهذه قيمة عيار 24 الآن

وزير التربية والتعليم

موعد انتهاء اجازة نصف العام 2026 لطلاب المدارس ..قرار عاجل من التعليم

طلاب

تعليم القاهرة تعلن نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي

مشغولات ذهبية

نحو 7700 جنيه للجرام.. صعود صاروخي في أسعار الذهب بمصر

الزمالك والمصري

قناة مفتوحة تذيع مباراة الزمالك والمصري بكأس الكونفدرالية الإفريقية

أرشيفية

أسعار الذهب اليوم الأحد 25 يناير في الأسواق |فيديو

سعر الذهب

الجرام زاد 700 جنيه.. قفزة غير مسبوقة في سعر الذهب عيار 21

ترشيحاتنا

جنوب لبنان

وسائل إعلام لبنانية: مدفعية الجيش الإسرائيلي تقصف بلدة مروحين جنوب لبنان

روسيا تصر على إطلاق سراح الرئيس مادورو وزوجته

روسيا تصر على إطلاق سراح الرئيس مادورو وزوجته

صورة أرشيفية

إسرائيل هايوم: بريطانيا والإمارات والأردن قد تشارك في مواجهة الصواريخ الإيرانية

بالصور

سعر الذهب اليوم.. عيار 21 الآن مباشر

اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم

احتفالاً بعيد الشرطة.. محافظ الشرقية ومدير الأمن يضعان إكليل الزهور على النصب التذكاري

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يُهنئ رجال الأمن بعيد الشرطةالـ 74

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

3 أيام عطلة.. إجازة 25 يناير2026 بعد قرار مجلس الوزراء

اجازة 25 يناير2026
اجازة 25 يناير2026
اجازة 25 يناير2026

فيديو

العندليب الاسمر

العندليب الأبيض يثير غضب أسرة حليم.. تشويه اسم الفنان الراحل يصل للقضاء

الفنان محمود حجازي

أول رد من الفنان محمود حجازي على أزمة ضـ ـرب طليقته

صورة ارشيفية

رعاية المبتسرين: 16مليون جنيه لحماية حديثي الولادة بالمناطق الأكثر احتياجًا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عيد الشرطة المصرية.. إنسان يحمل السلاح ليحمي الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شاهدة على الأسرار

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

المزيد