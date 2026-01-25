قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نائب وزير الصحة يوجه بإحالة إدارة مستشفى إمبابة العام والمتغيبين للتحقيق
الإسكان الاجتماعي 2026.. تفاصيل حجز 37 ألف شقة كاملة التشطيب والمرافق والخدمات
عروض غنائية وعزف جيتار يشعلان تفاعل الجمهور داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب
الجيش السوري يعلن فتح ممرين إنسانيين في الحسكة وعين العرب
بمناسبة عيد الشرطة الـ74.. الإفراج بالعفو عن 2520 نزيل من مراكز الإصلاح والتأهيل| صور
أوعى تعمل كدا.. تصرفات يجب ألا يقوم بها الأب مع ابنته المراهقة
سفراء سابقون في رومانيا: بوخارست أرسلت 3 سفن خشب لحفر قناة السويس
ترتيب المجموعة الرابعة قبل قمة الزمالك والمصري في الكونفدرالية
قرار جمهوري بالموافقة على إنشاء فرعين لجامعتي كوين مارجريت وأدنبره نابيير بالعاصمة الجديدة
للعام 19 علي التوالي .. مصر للطيران للصيانة تعزز ريادتها الدولية بتجديد اعتماد الأيزو الدولية
تحذيرات من رياح قوية واضطراب ملاحي .. حالة الطقس في مصر غدا الإثنين
وزير الأوقاف يشارك في مناقشة رسالة ماجستير بكلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
من بداية فبراير.. إطلاق نظام التذاكر الموحد لأتوبيسات العاصمة الجديدة (ACTA)

إنفوجراف يوضح نظام التذاكر الموحدة لأتوبيسات العاصمة الجديدة
آية الجارحي

أعلنت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية عن إطلاق نظام التذاكر الموحد لأتوبيسات العاصمة الجديدة (ACTA)، ليبدأ تطبيقه اعتبارًا من الأول من فبراير ٢٠٢٦، بهدف تنظيم حركة التنقل، وتقديم خدمة نقل حديثة ومنضبطة بأسعار رمزية لجميع المستخدمين.

تذكرة موحدة بقيمة خمسة جنيهات

ويعتمد النظام الجديد على تذكرة موحدة بقيمة خمسة جنيهات تسري على جميع خطوط سير أتوبيسات العاصمة الجديدة داخل نطاق المدينة، إلى جانب إتاحة كارت اشتراك شهري بقيمة مائة جنيه يتيح استخدام الأتوبيسات طوال الشهر، على أن يتم طرح كروت الاشتراك للجمهور اعتبارًا من اليوم ٢٥ يناير ٢٠٢٦ ، مع بدء العمل بها رسميًا في الأول من فبراير ٢٠٢٦.

 وأوضحت الشركة أن بيع وشحن التذاكر والاشتراكات سيتم من خلال عدة منافذ معتمدة تشمل سائقي الأتوبيسات، ومحطات القطار الكهربائي الخفيف LRT (محطتي مدينة الفنون والثقافة وعدلي منصور)، إضافة إلى مراكز خدمة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية وجهاز العاصمة الجديدة، بما يضمن سهولة الوصول للخدمة. 

وأكدت الشركة أن النظام الجديد يتضمن حزمة من التيسيرات والدعم الاجتماعي، تشمل خصم ٦٠٪؜ من رسوم إصدار كارت الاشتراك لفترة محدودة ، وإتاحة الركوب المجاني لذوي الهمم والمحاربين القدامى، إلى جانب تنظيم عملية الصعود والنزول من الباب الأمامي للأتوبيسات حفاظًا على الانضباط وسلامة الركاب، فضلًا عن تقديم تيسيرات خاصة لكبار السن ممن تجاوزوا ٧٠ عامًا. 

وشددت شركة العاصمة الادارية للتنمية العمرانية على أن إطلاق نظام التذاكر الموحد يأتي ضمن رؤيتها لتوفير منظومة نقل حضارية ومستدامة، تسهم في تحسين جودة الحياة داخل العاصمة الجديدة، وتدعم حركة العمل والاستثمار، وتعكس التزام الشركة بتقديم خدمات ذكية تليق بمكانة العاصمة الجديدة كمدينة حديثة متكاملة.

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. ترقبوها هنا

الذهب

575 جنيها زيادة للجرام| جنون في أسعار الذهب.. وهذه قيمة عيار 24 الآن

وزير التربية والتعليم

موعد انتهاء اجازة نصف العام 2026 لطلاب المدارس ..قرار عاجل من التعليم

سعر الذهب

الجرام زاد 700 جنيه.. قفزة غير مسبوقة في سعر الذهب عيار 21

مشغولات ذهبية

نحو 7700 جنيه للجرام.. صعود صاروخي في أسعار الذهب بمصر

طلاب

تعليم القاهرة تعلن نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي

الزمالك والمصري

قناة مفتوحة تذيع مباراة الزمالك والمصري بكأس الكونفدرالية الإفريقية

أرشيفية

أسعار الذهب اليوم الأحد 25 يناير في الأسواق |فيديو

اكاديمية البحث العلمي

مصر الأولى في إفريقيا والدول العربية تنضم رسميًا كشريك مؤسس في الشراكة الأوروبية للصحة (ERA4Health)

حالة الطقس

الأرصاد: غدا طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا والصغرى بالقاهرة 11

حالة الطقس

احذروا.. مركز المناخ: تقلبات حادة ورياح قوية تضرب البلاد هذا الموعد

بالصور

رمضان 2026 .. طرح البوسترات الفردية لمسلسل "الكينج" بطولة محمد إمام

محمد عادل إمام
سعر الذهب اليوم.. عيار 21 الآن مباشر

اسعار الذهب اليوم
احتفالاً بعيد الشرطة.. محافظ الشرقية ومدير الأمن يضعان إكليل الزهور على النصب التذكاري

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية يُهنئ رجال الأمن بعيد الشرطةالـ 74

محافظ الشرقية
فيديو

العندليب الاسمر

العندليب الأبيض يثير غضب أسرة حليم.. تشويه اسم الفنان الراحل يصل للقضاء

الفنان محمود حجازي

أول رد من الفنان محمود حجازي على أزمة ضـ ـرب طليقته

صورة ارشيفية

رعاية المبتسرين: 16مليون جنيه لحماية حديثي الولادة بالمناطق الأكثر احتياجًا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عيد الشرطة المصرية.. إنسان يحمل السلاح ليحمي الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شاهدة على الأسرار

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

