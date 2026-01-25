كاظمة يفوز بصعوبة على الجهراء ويعود للمربع الذهبي في الدوري الكويتي

فاز فريق كاظمة بصعوبة بالغة على ضيفه الجهراء بنتيجة 2 / 1 ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري الكويتي لكرة القدم.

تقدم كاظمة بهدف علي عزازه في الدقيقة 16، وأدرك منافسه التعادل بهدف فهد زويد في الدقيقة 34.

وانتزع أصحاب الأرض نقاط الفوز بهدف ثان في توقيت قاتل، سجله ناصر محمدوه في الدقيقة 99 من ركلة جزاء، لينتزع كاظمة ثلاث نقاط ثمينة.

واصل كاظمة بهذا الفوز صحوته بحصد سبع نقاط في آخر ثلاث جولات، ليرفع رصيده إلى 18 نقطة، ويتقدم للمركز الرابع في جدول الترتيب.

أما الجهراء تجمد رصيده عند سبع نقاط في المركز الثامن.