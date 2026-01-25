الرجاء يتعادل مع الاتحاد التوركي في الدوري المغربي

اهدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرجاء في فرصة الاقتراب من صراع القمة بالدوري المغربي للمحترفين بتعادله مع مضيفه المتعثر الاتحاد التوركي 1 / 1 ضمن منافسات الجولة التاسعة.

وبدأ الاتحاد التوركي بالتسجيل أولا في الدقيقة 54 عن طريق يونس دحماني، ثم رد الرجاء سريعا بهدف من النيجيري ماتياس كيهيندي في الدقيقة 56.

ولعب الرجاء بنقص عددي منذ الدقيقة 45 لطرد لاعبه محمد بولاكسوت.

ورفع الرجاء رصيده من النقاط إلى 16 نقطة في المركز الرابع، بفارق نقطتين عن الجيش الملكي الثالث، و3 نقاط عن المغرب الفاسي الوصيف، بينما يتصدر الترتيب الوداد برصيد 20 نقطة.

أما الاتحاد التوركي، الذي يعد الفريق الوحيد الذي لم يفز في أي مباراة هذا الموسم، فقد وصل إلى 6 نقطة في المركز قبل الأخير.