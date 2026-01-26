قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الذهب يتجاوز حاجز 5100 دولار للأونصة للمرة الأولى في تاريخه
خفض الأسعار أو إنترنت بلا حدود.. اتصالات النواب ترد على مشكلات الباقات
أسعار البنزين والسولار اليوم الإثنين 26 يناير 2026
الخدمات البيطرية تكشف لـ"صدى البلد" أسرار تصدير دماء الكلاب للخارج
مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة و المحافظات
بعد دعوات لإقالتها.. جامعة أمريكية تفصل ابنة مسئول إيراني من كلية الطب
أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه اليوم
تراجع أم ارتفع؟.. أسعار الذهب اليوم الاثنين
الحوثيون يهددون باستئناف الهجمات على السفن في البحر الأحمر| فيديو
السفير إيهاب سليمان يؤكد رفض مصر القاطع لأي مخطط يستهدف تصفية القضية الفلسطينية
متى ليلة النصف من شعبان 2026؟.. الدعاء يبدأ الإثنين والصيام الثلاثاء
الأرصاد تُحذر: رياح "مُثيرة للأتربة" تضرب المحافظات واضطراب شديد في الملاحة
مرأة ومنوعات

جوري بكر تتألق بالأسود في أحدث ظهور

هاجر هانئ

شاركت الفنانة جوري بكر متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة جديدة من أحدث ظهور لها خلال تصويرها إحدى الأعمال الفنية.

إطلالة جوري بكر

تألقت جوري بكر في الصور بإطلالة كاجوال، حيث ارتدت بالطو طويل مصنوع من القماش الجلد ذات اللون الأسود،  فهي من أحدث صيحات شتاء 2026، كما كشف عن ذوقها الأنيق.

انتعلت جوري بكر بوت طويل جلد باللون الأسود وذا كعب عالي، تزينت ببعض الإكسسوارات البسيطة و الغير مبالغ فيها.

ومن الناحية الجمالية، بدت جوري بكر بخصلات شعرها الأسود المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

جوري بكر إطلالة جوري بكر صور جوري بكر

