جوري بكر تتألق بالأسود في أحدث ظهور

شاركت الفنانة جوري بكر متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة جديدة من أحدث ظهور لها خلال تصويرها إحدى الأعمال الفنية.

إطلالة جوري بكر

تألقت جوري بكر في الصور بإطلالة كاجوال، حيث ارتدت بالطو طويل مصنوع من القماش الجلد ذات اللون الأسود، فهي من أحدث صيحات شتاء 2026، كما كشف عن ذوقها الأنيق.

انتعلت جوري بكر بوت طويل جلد باللون الأسود وذا كعب عالي، تزينت ببعض الإكسسوارات البسيطة و الغير مبالغ فيها.

ومن الناحية الجمالية، بدت جوري بكر بخصلات شعرها الأسود المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.