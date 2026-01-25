مي عز الدين تخطف الأنظار في الأهرامات .. شاهد

حرصت الفنانة مي عز الدين على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الانستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

إطلالة مي عز الدين في الأهرامات

تألقت مي عز الدين في أحدث ظهور بإطلالة كاجوال،حيث ظهرت مرتدية جاكت وبلوفر باللون البينك الهادي ونسقت معهما بنطلون باللون الأبيض.

اعتمدت مي عز الدين في هذه الإطلالة على البساطة وعدم المبالغة في مظهرها، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

ومن الناحية الجمالية، بدت مي عز الدين بتسريحة شعر بسيطة، ووضعت بعض لمسات المكياج التي كشفت عن جمالها.