الحوثيون يهددون باستئناف الهجمات على السفن في البحر الأحمر| فيديو

وجهت جماعة الحوثي في اليمن رسالة مصورة تعكس تحذيرا من إمكانية استئناف الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وسط ضغوط أمريكية على إيران.

وفي مقطع فيديو نشره الإعلام الحربي أمس الأحد، عرض الحوثيون لقطات مصورة بطائرات بدون طيار وصورا لهجمات سابقة، وحذروا من أنهم سيستأنفون العمليات العسكرية ضد السفن إذا تدهور الوضع.

وتأتي هذه الرسالة بعد فترة من الهدوء النسبي في هجمات الحوثيين، في سياق حصارهم البحري لإسرائيل على الطرق في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن وبحر العرب، دعما لقطاع غزة.

و في وقت سابق، أكدت إيران أنها ستتعامل مع أي هجوم على أنه "حرب شاملة"، وحذر مسؤول إيراني كبير من أن طهران سترد بأقصى قوتها، مع تأهب عسكري كامل مع وصول حاملة طائرات أمريكية إلى الشرق الأوسط.

وكانت العديد من شركات الطيران بدأت بتعليق الرحلات التجارية إلى مختلف دول الشرق الأوسط.

ووصلت حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس أبراهام لينكولن" إلى الشرق الأوسط يوم الأحد، على مسافة قريبة من إيران.

وكان الرئيس الامريكي دونالد ترامب قد صرح سابقا: "لدينا قوة كبيرة متجهة نحو إيران". وأضاف: "أفضل ألا يحدث شيء، لكننا نراقبهم عن كثب".

و من جانبها، أكدت تل أبيب أن قواتها مستعدة لمهاجمة "أي عدو يهدد أمن دولة إسرائيل". وأكد رئيس أركان الجيش، إيال زامير، على أن قواته "على أهبة الاستعداد لمختلف السيناريوهات وتعمل باستمرار على تحسين قدراتها لتحقيق النصر في الحملة ضد الأعداء".