أخبار العالم

السفير إيهاب سليمان يؤكد رفض مصر القاطع لأي مخطط يستهدف تصفية القضية الفلسطينية

خلال اللقاء
خلال اللقاء
فرناس حفظي

التقى السفير إيهاب سليمان، سفير جمهورية مصر العربية لدى رام الله، بحسين الشيخ، نائب رئيس دولة فلسطين ونائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حيث أكد السفير المصري دعم مصر الكامل للسلطة الوطنية الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وأهمية تمكينها من الاضطلاع بمسؤولياتها في كافة الأراضي الفلسطينية، بما فيها قطاع غزة.

وتناول اللقاء التأكيد على دعم اللجنة الوطنية لإدارة غزة ذات الطابع التكنوقراطي، بما يسهم في تهيئة البيئة اللازمة لتمكين السلطة الفلسطينية من الاضطلاع بدورها في القطاع، وكذا التأكيد على الوحدة الجغرافية والسياسية والقانونية لكافة الأراضي الفلسطينية.

كما تناول اللقاء الجهود المصرية المتعلقة بمتابعة تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتعزيز نفاذ المساعدات الإنسانية العاجلة إلى قطاع غزة، بما يسهم في التخفيف من معاناة المواطنين وتعزيز الاستجابة الإنسانية الطارئة، فضلًا عن التنسيق المشترك والمتواصل فيما يتعلق بمعبر رفح. 

وشدد السفير المصري في هذا الصدد على رفض مصر القاطع لأي تصور يستهدف تصفية القضية الفلسطينية من خلال تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية.

كما جرى بحث سبل التعامل مع الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما في ذلك التوسع الاستيطاني غير المسبوق، وهجمات المستوطنين في عموم الأراضي الفلسطينية، والحصار المالي المفروض على السلطة الفلسطينية، حيث تم التأكيد على أهمية اغتنام فرصة الدفع بمسار السلام الحالي في غزة من أجل إقرار السلام في كافة الأراضي الفلسطينية، عبر إطلاق مسار سياسي يهدف إلى التوصل لتسوية شاملة تفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لمقررات الشرعية الدولية، كضمانة لتحقيق استقرار إقليمي مستدام.

من جانبه، شدد السيد حسين الشيخ على أهمية استمرار التنسيق المصري–الفلسطيني، مثمنًا الدور التاريخي لمصر في الدعم المتواصل للقضية الفلسطينية وللسلطة الوطنية الفلسطينية، وجهود القيادة السياسية المصرية المخلصة في إرساء السلام والاستقرار في المنطقة.

دولة فلسطين قطاع غزة دونالد ترامب المساعدات الإنسانية معبر رفح

