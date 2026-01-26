قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
80 % من الشعب يستخدم موبايلات رخيصة الثمن.. اتصالات النواب تعلن مفاجأة
حاكم مينيسوتا يهاجم ترامب بعد مقتل أليكس بريتي
الذهب يتجاوز حاجز 5100 دولار للأونصة للمرة الأولى في تاريخه
خفض الأسعار أو إنترنت بلا حدود.. اتصالات النواب ترد على مشكلات الباقات
أسعار البنزين والسولار اليوم الإثنين 26 يناير 2026
الخدمات البيطرية تكشف لـ"صدى البلد" أسرار تصدير دماء الكلاب للخارج
مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة و المحافظات
بعد دعوات لإقالتها.. جامعة أمريكية تفصل ابنة مسئول إيراني من كلية الطب
أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه اليوم
تراجع أم ارتفع؟.. أسعار الذهب اليوم الاثنين
الحوثيون يهددون باستئناف الهجمات على السفن في البحر الأحمر| فيديو
السفير إيهاب سليمان يؤكد رفض مصر القاطع لأي مخطط يستهدف تصفية القضية الفلسطينية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية يشيد بدور المؤسسات الدينية التونسية في نشر الخطاب الديني الوسطي

خلال اللقاء
خلال اللقاء
فرناس حفظي

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، يوم الأحد ٢٥ يناير، بمفتي الجمهورية التونسية الشيخ هشام بن محمود، الإمام الأكبر لجامع الزيتونة المعمور، وذلك بمقر مشيخة جامع الزيتونة بتونس العاصمة، وبحضور كاتب الشؤون الدينية، حيث تناول اللقاء التأكيد على عمق الروابط التاريخية والثقافية والدينية التي تجمع بين مصر وتونس، وأهمية تعزيز التعاون والتواصل بين المؤسسات الدينية في البلدين.

أكد الوزير عبد العاطي خلال اللقاء عمق الروابط الأخوية والتاريخية التي تجمع بين مصر وتونس، وما تتميز به العلاقات بين البلدين الشقيقين من تقارب حضاري وثقافي، مشيراً إلى الأهمية التي توليها مصر لتعزيز التعاون في المجالات الفكرية والدينية والثقافية بما يخدم قيم الاعتدال والتسامح وترسيخ ثقافة التعايش المشترك.

وفي هذا السياق، اشاد الوزير عبد العاطي بالدور الذي تضطلع به المؤسسات الدينية في تونس في نشر الخطاب الديني الوسطي المستنير، مؤكداً حرص مصر على دعم الجهود الرامية إلى تجديد الخطاب الديني وترسيخ قيم المواطنة والعيش المشترك، ومواجهة الأفكار المتطرفة وخطابات الكراهية، ومنوها في هذا الصدد بالدور المحوري للأزهر الشريف في دعم منهج الوسطية والاعتدال، واستعداد مصر لتعزيز أوجه التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات مع الجانب التونسي في هذا المجال.

واعرب الوزير عبد العاطي في هذا السياق عن التطلع لتعزيز التواصل بين المؤسسات المعنية بالشأن الديني في البلدين، بما يسهم في مواجهة التحديات الفكرية الراهنة، حيث تبادل الجانبان الرؤى حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، مؤكدين أهمية استمرار التنسيق والتشاور بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.

وفي ختام اللقاء، أعرب فضيلة مفتي الجمهورية التونسية عن تقديره للعلاقات الأخوية التي تجمع مصر وتونس، مشيداً بالدور المصري الداعم لقيم الاعتدال والتسامح، ومؤكداً حرص الجانب التونسي على مواصلة التنسيق والتعاون مع مصر في المجالات الفكرية والدينية بما يعزز من أواصر التعاون بين البلدين الشقيقين.

وزير الخارجية مفتي الجمهورية التونسية جامع الزيتونة المعمور المؤسسات الدينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإنترنت

خفض الأسعار.. لجنة الاتصالات تعلن مفاجأة سارة بشأن باقات الإنترنت

الأرصاد

الأرصاد تحذر.. رياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المحافظات غدًا

حالة الطقس في مصر

طقس الغد.. عاصفة ترابية تضرب البلاد وتحذيرات لمرضى الحساسية

سلوت

تصريحات سلوت تكشف مفاجأة بشأن إقالته من تدريب ليفربول

أسعار سبائك الذهب 10 و20 جرام اليوم الاثنين 26 يناير 2026

أسعار سبائك الذهب 10 و20 جرام اليوم الاثنين 26 يناير 2026

استخراج بدل فاقد بطاقة شخصية

استخراج بدل فاقد بطاقة شخصية مستعجل 2026.. رابط مباشر

اتحاد الكرة

اتحاد الكرة: لن نسمح للأهلي أو أي ناد بمخالفة لائحة شؤون اللاعبين

الجنيه الذهب أم المشغولات

مع اقتراب الجرام من 8000 جنيه.. أيهما أفضل للاستثمار الجنيه الذهب أم المشغولات؟

ترشيحاتنا

روبوت بشري

مش حتحتاج كاميرات مراقبة .. روبوت ولا أغرب يراقب منزلك وحيوانك الأليف أثناء غيابك

iQOO 15 Ultra

iQOO 15 Ultra يدعم أزرار كتف فائقة السرعة بـ600 هرتز

أرخص سيارات تحمل العلامة اليابانية

تبدأ من 645 ألف جنيه.. أرخص 5 سيارات تحمل العلامة اليابانية في مصر

بالصور

كفتة مشوية مع صلصة دقوس وطحينة

كفتة مشوية مع صلصة دقوس وطحينة
كفتة مشوية مع صلصة دقوس وطحينة
كفتة مشوية مع صلصة دقوس وطحينة

رمضان 2026.. طرح البوسترات الرسمية لمسلسل على قد الحب

نيللى كريم
نيللى كريم
نيللى كريم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: عيد الشرطة.. حين يصبح الأمن حكاية وطن

منى أحمد

منى أحمد تكتب: الشرطة المصرية.. عيون لا تنام

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيوننا الساهرة.. كل عام وأنتم بخير

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نقوش على الجسد القديم

سيد الضبع

سـيد الضـبـع يكـتب: جيل Z بين الوعي الزائف ومحاولات الاستقطاب المنظّم

المزيد