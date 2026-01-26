وزير الخارجية يشيد بدور المؤسسات الدينية التونسية في نشر الخطاب الديني الوسطي

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، يوم الأحد ٢٥ يناير، بمفتي الجمهورية التونسية الشيخ هشام بن محمود، الإمام الأكبر لجامع الزيتونة المعمور، وذلك بمقر مشيخة جامع الزيتونة بتونس العاصمة، وبحضور كاتب الشؤون الدينية، حيث تناول اللقاء التأكيد على عمق الروابط التاريخية والثقافية والدينية التي تجمع بين مصر وتونس، وأهمية تعزيز التعاون والتواصل بين المؤسسات الدينية في البلدين.

أكد الوزير عبد العاطي خلال اللقاء عمق الروابط الأخوية والتاريخية التي تجمع بين مصر وتونس، وما تتميز به العلاقات بين البلدين الشقيقين من تقارب حضاري وثقافي، مشيراً إلى الأهمية التي توليها مصر لتعزيز التعاون في المجالات الفكرية والدينية والثقافية بما يخدم قيم الاعتدال والتسامح وترسيخ ثقافة التعايش المشترك.

وفي هذا السياق، اشاد الوزير عبد العاطي بالدور الذي تضطلع به المؤسسات الدينية في تونس في نشر الخطاب الديني الوسطي المستنير، مؤكداً حرص مصر على دعم الجهود الرامية إلى تجديد الخطاب الديني وترسيخ قيم المواطنة والعيش المشترك، ومواجهة الأفكار المتطرفة وخطابات الكراهية، ومنوها في هذا الصدد بالدور المحوري للأزهر الشريف في دعم منهج الوسطية والاعتدال، واستعداد مصر لتعزيز أوجه التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات مع الجانب التونسي في هذا المجال.

واعرب الوزير عبد العاطي في هذا السياق عن التطلع لتعزيز التواصل بين المؤسسات المعنية بالشأن الديني في البلدين، بما يسهم في مواجهة التحديات الفكرية الراهنة، حيث تبادل الجانبان الرؤى حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، مؤكدين أهمية استمرار التنسيق والتشاور بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.

وفي ختام اللقاء، أعرب فضيلة مفتي الجمهورية التونسية عن تقديره للعلاقات الأخوية التي تجمع مصر وتونس، مشيداً بالدور المصري الداعم لقيم الاعتدال والتسامح، ومؤكداً حرص الجانب التونسي على مواصلة التنسيق والتعاون مع مصر في المجالات الفكرية والدينية بما يعزز من أواصر التعاون بين البلدين الشقيقين.