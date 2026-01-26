تحرير 85 محضرًا ضد المخابز البلدية المخالفة بكفر الشيخ

شنت مديرية التموين بكفر الشيخ، اليوم، حملة مكبرة استهدفت ضبط المخالفات بالمخابز البلدية المدعمة بمختلف مدن وقرى المحافظة تنفيذاً لتوجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ.

وأسفرت الحملة التي جاءت تحت إشراف المحاسب عادل الهابط، وكيل وزارة التموين، عن ضبط 85 مخالفة تموينية متنوعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

شملت المخالفات تحرير 48 محضر نقص وزن، و5 محاضر عدم نظافة، و4 محاضر مواصفات، و7 محضر عدم إعلان، و13 محاضر عدم إعطاء بون صرف، و3 محاضر عدم صلاحية الميزان، و3 محاضر تصرف وتوقف.