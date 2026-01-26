إخلاء المدارس ورياض الأطفال في بلدة كفر عقب مع اقتحام إسرائيلي واسع

قالت ولاء السلامين، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من رام الله، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي بدأت عملية عسكرية واسعة شمال القدس المحتلة، استهدفت حي كفر عقب ومحيط مخيم قلنديا، بذريعة السيطرة على امتداد جدار الضم والفصل العنصري.

وأضافت السلامين خلال رسالة على الهواء، أن القوات شرعت في هدم منشآت تجارية، واعتدت على عدد من الفلسطينيين، مع إخلاء مدارس ورياض أطفال خلال ساعات الصباح، بالتزامن مع إطلاق الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز.

وأكدت أن الاحتلال أغلق المنطقة ومنع تواجد الصحفيين، واعتدى على عدد منهم، كما جرفت الآليات مركبات فلسطينية، مشيرة إلى أن كفر عقب تُصنف منطقة "سي" ويقطنها آلاف المقدسيين المحرومين من حقوق البناء والسكن داخل القدس المحتلة.

