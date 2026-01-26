قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جيش الاحتلال: عثرنا على جثة ران جويلي في مقبرة الشجاعية بعد فحص 250 جثمانا
الإمارات: نرفض استخدام أجوائنا أو أراضينا أو مياهنا لأي عمل عسكري ضد إيران
الأرصاد الجوية: تحذيرات من الأتربة.. وكتل هوائية صحراوية ترفع الحرارة وبرودة شديدة ليلا
حشيش وكوكايين.. الداخلية تحبط ترويج صفقة مخدرات بنصف مليار جنية بالإسماعيلية
دعاء المغرب عند الإفطار.. كلمات مستجابة للصائمين 8 شعبان
الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على شخص وإختطافة بالجيزة
نتنياهو عن عودة جثمان الجندي ران غويلي من غزة: إنجاز عظيم
ربط طاقة الرياح على الشبكة العامة لكهرباء مصر قبل صيف 2026 .. تفاصيل
رئيس الوزراء: الحكومة ملتزمة بتوفير الأدوية وسداد مستحقات شركات الدواء
زيادة ألف جنيه فى أيام .. قفزة كبيرة لسعر الذهب بمصر
الدولار يستقر عند 47.12 جنيه .. أسعار العملات الأجنبية بختام تعاملات الإثنين
تسريب مفاجئ .. قطع المياه عن منطقتين في حدائق أكتوبر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

كوت ديفوار تواجه صعوبات فى بيع الكاكاو

كوت ديفوار تواجه صعوبات فى بيع الكاكاو
كوت ديفوار تواجه صعوبات فى بيع الكاكاو
أ ش أ

تواجه كوت ديفوار حاليا صعوبات جمة في بيع الكاكاو نتيجة تباطؤ الصادرات في ظل مشكلات السيولة التي يعاني منها المشترون وانخفاض الأسعار العالمية.

وذكر موقع "360 إفريقيا" اليوم أن هذا الأمر يمثل عبئا إضافيا على المزارعين الذين يمثلون الركيزة الأساسية لهذا الذهب البني، والذين يعيشون في ظروف معيشية بالغة الصعوبة.

وقدر البنك الدولي، الذي يعود آخر تقرير له حول هذا الموضوع إلى عام 2019، أن أكثر من نصف مزارعي الكاكاو (54.9%) يكسبون أقل من 757 فرنكا إفريقيا يوميا (1.15 يورو) ويعيل الكاكاو بشكل غير مباشر نحو خمس سكان كوت ديفوار أي ما يزيد عن خمسة ملايين نسمة.

وتصر الحكومة الإيفوارية على أن معاناة المزارعين من أولوياتها: ففي غضون عام واحد، وبعد ارتفاع الأسعار العالمية، رفعت بشكل ملحوظ سعر البيع للمنتجين، ليصل إلى 2800 فرنك سويسري للكيلوجرام (4.26 يورو)، وهو رقم قياسي.

لكن منذ تحديد هذا السعر، انخفضت الأسعار العالمية، وقلت أعداد المشترين ونتيجة لذلك، لم يحقق هذا الإجراء النتائج المرجوة: فقد تباطأت الصادرات، ولم يتلقَ المنتجون مستحقاتهم، بعضهم لشهور.

ووفقا للبنك الدولي، فقد ركدت إنتاجية حبوب الكاكاو الإيفوارية على مدى العشرين عاما الماضية، عند حوالي 450-550 كيلوجراما من حبوب الكاكاو للهكتار الواحد.

وتتابع المؤسسة قائلة: "بل إن البعض يذهب إلى حد التلويح بلعنة 'الذهب البني'"، مشيرة إلى ثلاثة أسباب: إزالة الغابات، والفقر المستمر، وحقيقة أن كوت ديفوار لا تحصل إلا على 6% فقط من إجمالي أرباح صناعة الكاكاو العالمية.. لكن في السنوات الأخيرة، استثمرت الحكومة في مرافق معالجة الكاكاو لتحويل المادة الخام محليا.

ولتغطية نفقاتهم، ينوع بعض المُنتجين إنتاجهم بزراعة نخيل الزيت أو أشجار المطاط، المستخدمة في إنتاج المطاط، الذي يثمر 11 شهرا من أصل 12، على عكس الكاكاو الذي يحصد موسميا.

كوت ديفوار بيع الكاكاو تباطؤ الصادرات انخفاض الأسعار العالمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الثاني الثانوي برقم الجلوس 2026

نتيجة الصف الثاني الثانوي 2026 .. برقم الجلوس |ظهرت بالدرجات

الزمالك

الزمالك يشترط 3 ملايين دولار للموافقة على رحيل حارسه إلى البرتغال

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الاول 2026

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2026 .. ترقبوها

أسعار الدواجن

عاودت الصعود.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالأسواق

نتيجة الصف الأول الثانوي 2026 الترم الاول

نتيجة الصف الأول الثانوي 2026 الترم الاول .. ظهرت بالدرجات

خالد الغندور

تعليق غير متوقع من خالد الغندور بشأن الأهلي. ماذا قال؟

إيفرتون

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 26 - 1 - 2026 والقنوات الناقلة

وزير التربية والتعليم

مفيش تحسين .. قرارات عاجلة بشأن نظام امتحانات الثانوية العامة

ترشيحاتنا

النادي الأهلي

مقولتش إني عرباوي.. تفاصيل طرد محمد معروف لـ نجم الأهلي في الدوري

منتخب السنغال

العقوبات المحتملة ضد السنغال .. صحيفة المنتخب المغربية: تجريد من اللقب ومشاركته بكأس العالم

منتخب مصر

نجم الزمالك السابق : لا نمتلك الكادر القادر على إقناع مزدوجي الجنسية باللعب للمنتخب

بالصور

تسمم ونوبات تشنجية.. أضرار كارثية لتنازل جوزة الطيب

تسمم و نوبات التشنجية.. أضرار كارثية لـ جوزة الطيب
تسمم و نوبات التشنجية.. أضرار كارثية لـ جوزة الطيب
تسمم و نوبات التشنجية.. أضرار كارثية لـ جوزة الطيب

لغداء سريع.. تورتيلا شاورما دجاج مع ثومية

طريقة تحضير تورتيلا شاورما دجاج مع ثومية
طريقة تحضير تورتيلا شاورما دجاج مع ثومية
طريقة تحضير تورتيلا شاورما دجاج مع ثومية

شئون البيئة بالشرقية يفتش على 5 منشآت غذائية وصناعية

مصنع
مصنع
مصنع

عسر الهضم.. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل

عسر الهضم .. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل!
عسر الهضم .. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل!
عسر الهضم .. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل!

فيديو

ياسمين عبد العزيز

تعمل اللي هي عاوزاه .. شقيق ياسمين عبد العزيز يوجه رسالة لها

علي قد الحب

على قد الحب رمضان 2026 .. التفاصيل الكاملة والقنوات العارضة فى مصر والوطن العربي

واقعة شبرا

الغاز مالي الشقة..نهاية مأساوية لأم وأربع أبناء في شبرا الخيمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: عيد الشرطة.. حين يصبح الأمن حكاية وطن

منى أحمد

منى أحمد تكتب: الشرطة المصرية.. عيون لا تنام

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيوننا الساهرة.. كل عام وأنتم بخير

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نقوش على الجسد القديم

سيد الضبع

سـيد الضـبـع يكـتب: جيل Z بين الوعي الزائف ومحاولات الاستقطاب المنظّم

المزيد