قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خبايا الماضي ..عرض 15 تابوتاً لأول مرة بـ المتحف المصري بالتحرير
بسبب محمد صلاح.. سلوت أمام معضلة تكتيكية قبل مواجهة كاراباخ
أسعار ياميش رمضان 2026 في مصر.. قائمة كاملة قبل بداية الشهر الكريم
هل يجوز إسقاط دين المتعثر واحتسابه من زكاة المال؟.. أمين الفتوى يجيب
عملات وسبائك ذهبية.. ناصر البرنس يتهم زوجته بسرقته في الشيخ زايد
بعد ارتفاعه الجنوني.. أمين الإفتاء يوضح حكم الزكاة على الذهب المخصص للزينة
إعلامي: رتوش بسيطة ويعلن الأهلي عن إتمام صفقة مدافع بتروجيت
3 شهداء فلسطينيين برصاص الاحتلال في قطاع غزة
الأسنان تشترط حصول الأطباء غير المصريين على الموافقة الأمنية قبل القيد بالنقابة
رسميا.. بيراميدز يعلن التعاقد مع الزامبي باسكال فيري
الأهلي يضع الرتوش الأخيرة لضم المهاجم الأجنبي الجديد ..تفاصيل
ترامب عن عودة رفات الأسير الإسرائيلي الاخير: "لقد أعدناهم جميعاً.. لقد ظنوا أن ذلك مستحيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان يقدم التهنئة لمدير الأمن والقيادات الأمنية بمناسبة عيد الشرطة الـ 74 ..صور

تهنئة عيد الشرطة
تهنئة عيد الشرطة
محمد عبد الفتاح

قدم اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان التهنئة للواء عبد الله جلال مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسوان ، وقيادات وضباط وأفراد الشرطة ، وذلك بمقر مديرية الأمن بمدينة أسوان الجديدة بمناسبة الإحتفال بعيد الشرطة الـ 74 .

ويأتى ذلك فى أجواء وطنية مليئة بروح الإنتماء والولاء بما يعكس قوة التلاحم وصلابة الجبهة الداخلية بين الشعب والجيش والشرطة.

وقد رافق محافظ أسوان خلال الزيارة المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام ، واللواء علاء رماح السكرتير العام المساعد ، ، وبحضور القيادات الأمنية والدينية والتنفيذية .

عيد الشرطة

وقد أكد الدكتور إسماعيل كمال على أن هذه الزيارة تأتى عرفاناً وتقديراً لذكرى شهداء الواجب الوطنى من رجال الشرطة الأبطال ، الذين قدّموا أرواحهم الطاهرة فداءً للوطن ، وضربوا أروع الأمثلة فى الشجاعة والتضحية دفاعاً عن كرامة الوطن ضد المحتل الغاشم عام 1952، ولذا فتضحيات رجال الشرطة ستظل خالدة فى وجدان الشعب المصرى .

وأشار المحافظ إلى ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسى من أن رجال الشرطة جسدوا عبر تاريخهم ملاحم من البطولات والفداء بالروح والنفس للدفاع عن أمن الوطن وسلامة أراضيه ليصبح واحة للأمن والإستقرار بفضل العيون الساهرة من رجال القوات المسلحة .

وأوضح محافظ أسوان بأن الجمهورية الجديدة تشهد ملحمة وطنية من التناغم والتكامل بين مختلف أجهزة الدولة لعبور التحديات ، وإستكمال مسيرة البناء والتنمية فى شتى المجالات ، وهو ما يتجسد بوضوح فى التنسيق والتعاون المستمر بين المحافظة ومديرية الأمن وكافة الأجهزة الأمنية بما يحقق الإستقرار والسلم الإجتماعى فى جميع أنحاء المحافظة ، ويعزز شعور المواطنين والزائرين والسائحين بالأمن والأمان .

وفي ختام الزيارة قام المحافظ بإهداء درع محافظة أسوان إلى مدير الأمن تقديراً للدور الوطنى وجهود رجال الشرطة المخلصة فى خدمة المواطنين ودعم الحركة السياحية بالمحافظة .

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبوط مفاجئ في سعر الذهب بعد القفزات القياسية

300 جنيه في لمح البصر.. هبوط مفاجئ في سعر الجنيه الذهب بعد القفزات القياسية

نتيجة الصف الثاني الثانوي برقم الجلوس 2026

نتيجة الصف الثاني الثانوي 2026 .. برقم الجلوس |ظهرت بالدرجات

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الاول 2026

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2026 .. ترقبوها

نتيجة الصف الأول الثانوي 2026 الترم الاول

نتيجة الصف الأول الثانوي 2026 الترم الاول .. ظهرت بالدرجات

نتيجة الشهادة الإعدادية 2026

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة 2026 .. ترقبوها هنا

الذهب

زيادة ألف جنيه فى أيام .. قفزة كبيرة لسعر الذهب بمصر

وزير التربية والتعليم

مفيش تحسين .. قرارات عاجلة بشأن نظام امتحانات الثانوية العامة

حالة الطقس في مصر

عواصف رياح وأمطار رعدية .. الأرصاد تحذر: تقلبات جوية حادة غدا الثلاثاء

ترشيحاتنا

بطولة

الانجليزي "كريس وود" يتوج بلقب ثاني بطولات "مينا تور" ضمن سلسلة جولف مصر

سكر

أسبوعان فقط.. توقف عن السكر وانتظر النتيجة

الأنبا صليب

"خين بيك تيماتي".. مؤتمر لشباب إيبارشية ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية

بالصور

زبادي الفراولة وحلوى الأطفال.. منظمة الغذاء والدواء تمنع هذه الأطعمة

اللون الأحمر في الحلوى
اللون الأحمر في الحلوى
اللون الأحمر في الحلوى

في أول 4 أيام .. ماذا يحدث لك عند التوقف عن السكر تماما

السكريات
السكريات
السكريات

وزير الدفاع والإنتاج يلتقي نظيره الكونغو الديمقراطي لبحث التعاون العسكري| فيديو وصور

وزير الدفاع والإنتاج يلتقي نظيره الكونغو الديمقراطي لبحث التعاون العسكري
وزير الدفاع والإنتاج يلتقي نظيره الكونغو الديمقراطي لبحث التعاون العسكري
وزير الدفاع والإنتاج يلتقي نظيره الكونغو الديمقراطي لبحث التعاون العسكري

تسمم ونوبات تشنجية.. أضرار كارثية لتناول جوزة الطيب

تسمم و نوبات التشنجية.. أضرار كارثية لـ جوزة الطيب
تسمم و نوبات التشنجية.. أضرار كارثية لـ جوزة الطيب
تسمم و نوبات التشنجية.. أضرار كارثية لـ جوزة الطيب

فيديو

وزير الدفاع والإنتاج يلتقي نظيره الكونغو الديمقراطي لبحث التعاون العسكري

وزير الدفاع والإنتاج يلتقي نظيره الكونغو الديمقراطي لبحث التعاون العسكري| فيديو وصور

ياسمين عبد العزيز

تعمل اللي هي عاوزاه .. شقيق ياسمين عبد العزيز يوجه رسالة لها

علي قد الحب

على قد الحب رمضان 2026 .. التفاصيل الكاملة والقنوات العارضة فى مصر والوطن العربي

واقعة شبرا

الغاز مالي الشقة..نهاية مأساوية لأم وأربع أبناء في شبرا الخيمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: عيد الشرطة.. حين يصبح الأمن حكاية وطن

منى أحمد

منى أحمد تكتب: الشرطة المصرية.. عيون لا تنام

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيوننا الساهرة.. كل عام وأنتم بخير

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نقوش على الجسد القديم

سيد الضبع

سـيد الضـبـع يكـتب: جيل Z بين الوعي الزائف ومحاولات الاستقطاب المنظّم

المزيد