تأسيس نادي روتاري سموحة الرياضي .. صور

استقبل الدكتور "محمد بلال "رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، المهندس "أيمن نزيه "محافظ روتاري مصر السابق ورئيس لجنة العضوية بالمنطقة الروتارية، إلى جانب مؤسسي نادي روتاري سموحة الرياضي وهم "محمد عقل" الرئيس المؤسس ورئيس روتاري سابق، و "وفاء العمروسي "رئيس روتاري ومساعد محافظ سابق وعضو نادي سموحة.

وجاء ذلك بحضور بحضور أعضاء مجلس إدارة نادي سموحة

وأجرى الدكتور “حسام فرحات”محافظ روتاري مصر، والمهندس “أيمن نزيه”المحافظ السابق لروتاري ورئيس لجنة شؤون العضوية، جولة تفقدية داخل النادي باستخدام سيارات الجولف.

وفي بداية اللقاء، رحّب الدكتور “محمد بلال”رئيس نادي سموحة بضيوف النادي، مؤكدًا حرص مجلس إدارة النادي على تأسيس نادي روتاري سموحة، وتقديم الخدمات المجتمعية.

وتحدث كلٌّ من الدكتور “حسام فرحات” والمهندس “أيمن نزيه” عن أهداف أندية الروتاري، ومنها تقوية علاقات الأعضاء ببعضهم البعض، والانفتاح على مجتمع أكبر، وسعي كل عضو للوصول إلى أعلى مستوى من الثقافة والعلم، كما تحدث المحافظ الحالي والمحافظ السابق لروتاري عن طبيعة عمل وأنشطة الروتاري.

ثم عُقدت ندوة جمعت مجلس إدارة نادي سموحة ومحافظ روتاري مصر الحالي والسابق، بحضور عدد من أعضاء النادي الجدد،

وحرص كلٌّ من الدكتور “حسام فرحات” والمهندس “أيمن نزيه” على استعراض عدد من أنشطة الروتاري في عدد من المحافظات، وكيفية التعاون مع مؤسسة “حياة كريمة” وصندوق “تحيا مصر”، وعدد من الوزارات، في تقديم الخدمات المجتمعية.