وزيرة التضامن تفتتح مجمع رعاية وتأهيل ذوي الإعاقة بعين شمس

افتتحت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي اليوم مجمع رعاية وتأهيل الأبناء من ذوي الإعاقة بعين شمس، وذلك بحضور أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي ، واللواء مهندس عبد الحكيم حمودة المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع، و خليل محمد رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة.

ويهدف المجمع إلى توفير رعاية شاملة للأبناء من ذوي الإعاقة بدون أهلية، وتمكينهم من التمتع بحياة كريمة ومستقرة، وتعزيز قدراتهم على الاندماج في المجتمع.

وتفقدت وزيرة التضامن الاجتماعي والسادة الحضور أروقة المجمع، والذي يشمل مؤسسة رعاية وتأهيل الأحداث للبنين من ذوي الإعاقة في الفئة العمرية من " 8-18 عاما"، ومؤسسة رعاية وتأهيل كبار السن من ذوي الإعاقة في للفئة العمرية أكبر من 18 عاماً.

وتبلغ القدرة الاستيعابية للمجمع 150 ابناً بواقع 75 ابناً بكل مؤسسة، حيث يقدم المجمع خدمات رعاية وتأهيل متكاملة للفئات من ذوي الإعاقة "جميع أنواع الإعاقات" بدون أهلية، عبر برامج تعليمية وصحية ونفسية واجتماعية وتأهيلية تهدف إلى دعمهم وتعزيز قدراتهم على الاندماج في المجتمع.

وشهدت وزيرة التضامن الاجتماعي احتفالية فنية واستعراضية قدمها أبناء دور الإعاقة التابعة للمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع وبمشاركة عدد من أبناء الاسمرات وتحت إشراف المتخصصين من الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين.

وأكد اللواء مهندس عبد الحكيم حمودة المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع أن التطوير في المؤسسة القومية لا يشمل البنية التحتية فقط، ولكن يشمل تدريب وتنمية مهارات العاملين علي رعاية وتأهيل هؤلاء البناء في هذا المجمع والمجمعات الأخرى التابعة للمؤسسة القومية.

وأشار حمودة إلى أن عدد المستفيدين من الأبناء من ذوي الإعاقة بمجمعات المؤسسة يبلغ 830 مستفيدا إقامة دائمة، و67150 مستفيد سنوياً من الخدمات المقدمة بمراكز التوحد، شلل، إعاقة، مضاعفات..).