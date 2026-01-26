قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تفاصيل العثور على جثة المحتجز الإسرائيلي ران جويلي في غزة
مدير معرض الكتاب: 500 ألف جنيه قيمة جائزة نجيب محفوظ للرواية العربية
انطلاق فعاليات برنامج "نوابغ الأزهر" للعام الثاني بمعرض الكتاب
خاص| مساعد رئيس تتارستان: معرض القاهرة للكتاب الأهم عالمياً.. وتعاون مرتقب مع "الأزهر"
نتيجة سكن لكل المصريين 7.. الإسكان تعلن خبرا سعيد
رئيس هيئة الرقابة الإدارية يتقدم بالتهنئة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب بتوليه مهام منصبه
الرئيس السيسي يوجه بالإسراع في خطوات امتلاك القدرة التصنيعية للأطراف والأجهزة التعويضية
عواصف رياح وأمطار رعدية .. الأرصاد تحذر: تقلبات جوية حادة غدا الثلاثاء
جائزة زايد للأخوة الإنسانية تختار مؤسسة التعاون الفلسطينية ثالث المكرمين عام 2026
موعد تطبيق زيادات الإيجار القديم في 2026.. اعرف هتدفع كام؟
اجتماع ثلاثي.. مصر وتونس والجزائر يؤكدون رفضهم التدخلات الخارجية بالشأن الداخلي الليبي
لف وأرجع تاني| مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب الأن وهذا سعر عيار 21
أخبار البلد

وزيرة التضامن تفتتح مجمع رعاية وتأهيل ذوي الإعاقة بعين شمس

التضامن الاجتماعي
التضامن الاجتماعي
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

افتتحت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي اليوم مجمع رعاية وتأهيل الأبناء من ذوي الإعاقة بعين شمس، وذلك بحضور  أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي ، واللواء مهندس عبد الحكيم حمودة المدير التنفيذي  للمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع، و خليل محمد رئيس الإدارة  المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة.

ويهدف المجمع إلى توفير رعاية شاملة للأبناء من ذوي الإعاقة بدون أهلية، وتمكينهم من التمتع بحياة كريمة ومستقرة، وتعزيز قدراتهم على الاندماج في المجتمع.

وتفقدت وزيرة التضامن الاجتماعي والسادة الحضور أروقة المجمع، والذي يشمل مؤسسة رعاية وتأهيل الأحداث للبنين من ذوي الإعاقة في الفئة العمرية من " 8-18 عاما"، ومؤسسة رعاية وتأهيل كبار السن من ذوي الإعاقة في للفئة العمرية أكبر من 18 عاماً.

وتبلغ القدرة الاستيعابية للمجمع 150 ابناً بواقع 75  ابناً بكل مؤسسة، حيث يقدم المجمع خدمات رعاية وتأهيل متكاملة للفئات من ذوي الإعاقة "جميع أنواع الإعاقات" بدون أهلية، عبر برامج تعليمية وصحية ونفسية واجتماعية وتأهيلية تهدف إلى دعمهم وتعزيز قدراتهم على الاندماج في المجتمع.

وشهدت وزيرة التضامن الاجتماعي احتفالية فنية واستعراضية قدمها أبناء دور الإعاقة التابعة للمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع وبمشاركة عدد من أبناء الاسمرات  وتحت إشراف المتخصصين من الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين.

وأكد اللواء مهندس عبد الحكيم حمودة المدير التنفيذي  للمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع أن التطوير في المؤسسة القومية لا يشمل البنية التحتية فقط، ولكن يشمل تدريب وتنمية مهارات العاملين علي رعاية وتأهيل هؤلاء البناء في هذا المجمع والمجمعات الأخرى التابعة للمؤسسة القومية.

وأشار  حمودة إلى أن عدد المستفيدين من الأبناء من ذوي الإعاقة بمجمعات المؤسسة يبلغ 830 مستفيدا إقامة دائمة، و67150 مستفيد سنوياً من الخدمات المقدمة بمراكز التوحد، شلل، إعاقة، مضاعفات..).

مايا مرسي وزيرة التضامن مجمع رعاية وتأهيل الأبناء ذوي الإعاقة ذوي الإعاقة بعين شمس التضامن الاجتماعي خليل محمد

