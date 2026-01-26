قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تفاصيل العثور على جثة المحتجز الإسرائيلي ران جويلي في غزة
مدير معرض الكتاب: 500 ألف جنيه قيمة جائزة نجيب محفوظ للرواية العربية
انطلاق فعاليات برنامج "نوابغ الأزهر" للعام الثاني بمعرض الكتاب
خاص| مساعد رئيس تتارستان: معرض القاهرة للكتاب الأهم عالمياً.. وتعاون مرتقب مع "الأزهر"
نتيجة سكن لكل المصريين 7.. الإسكان تعلن خبرا سعيد
رئيس هيئة الرقابة الإدارية يتقدم بالتهنئة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب بتوليه مهام منصبه
الرئيس السيسي يوجه بالإسراع في خطوات امتلاك القدرة التصنيعية للأطراف والأجهزة التعويضية
عواصف رياح وأمطار رعدية .. الأرصاد تحذر: تقلبات جوية حادة غدا الثلاثاء
جائزة زايد للأخوة الإنسانية تختار مؤسسة التعاون الفلسطينية ثالث المكرمين عام 2026
موعد تطبيق زيادات الإيجار القديم في 2026.. اعرف هتدفع كام؟
اجتماع ثلاثي.. مصر وتونس والجزائر يؤكدون رفضهم التدخلات الخارجية بالشأن الداخلي الليبي
لف وأرجع تاني| مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب الأن وهذا سعر عيار 21
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بين براثن الانتقام .. رواية جديدة تكشف صراع النفس بين الألم والبحث عن الخلاص

غلاف الرواية
غلاف الرواية
جمال عاشور

صدر حديثًا عن بيت الروايات للنشر والتوزيع رواية «بين براثن الانتقام» للكاتبة رباب حسين، وهي عمل أدبي يتكئ على البعد النفسي والإنساني، ويغوص بعمق في الأسئلة الشائكة حول الانتقام، والخسارة، ومحاولات التداوي من جراح الروح.

تطرح الرواية فكرة مركزية مفادها أن الانتقام، الذي يبدو في ظاهره طريقًا للراحة واستعادة الكرامة، قد يتحول في جوهره إلى مسار مُدمِّر للنفس قبل الآخرين. فالشخصية الرئيسية تجد نفسها مندفعة خلف رغبة جامحة في الانتقام، ظنًا منها أنه السبيل الوحيد لتهدئة الألم الداخلي، دون أن تنتبه إلى أنها تفقد ذاتها تدريجيًا، وتدخل في صراع مرير بين الندم والاحتمالات الضائعة، بين "يا ليت" و"لو لم يحدث هذا".

بلغة وجدانية مكثفة، تتساءل الرواية: هل يمكن مداواة قلب احترق بنيران الانتقام؟ وهل ينتهي الألم يومًا، أم ينتهي الإنسان قبله؟، لتضع القارئ أمام مواجهة صريحة مع ذاته، وتدعوه لإعادة التفكير في مفاهيم شائعة حول القوة، والقصاص، والعدالة الشخصية.

وتتخلل الرواية مشاهد إنسانية نابضة بالحياة، من أبرزها مشهد الاستعداد للزفاف في حي شعبي، حيث تمتزج الزغاريد بالمشاعر المتناقضة، وتتجسد نظرات الناس بين إعجاب وغيرة وحسد وتمنٍ صادق بالسعادة. هذا المشهد لا يقدَّم بوصفه خلفية اجتماعية فقط، بل كمرآة تعكس طبيعة المجتمع وتباين نواياه، وتكشف هشاشة الفرح حين يكون القلب مثقلاً بالكسور.

كما تبرز العلاقات النسائية في الرواية، لا سيما الحوار العفوي بين الأم وابنتها وصديقتها، والذي يكشف ببساطة محببة عن القلق، والحنان، والدعم، وما يختبئ خلف الكلمات من مخاوف وآمال مؤجلة.

«بين براثن الانتقام» ليست مجرد حكاية عن الألم، بل تجربة شعورية تدفع القارئ للتأمل في ثمن المشاعر السلبية حين تتحول إلى أسلوب حياة، وتؤكد أن القلب المكسور نادرًا ما يعرف طريق السعادة بسهولة، لكنه يظل قادرًا على البحث عنها، ولو وسط الركام.

بيت الروايات للنشر والتوزيع رواية «بين براثن الانتقام» لكاتبة رباب حسين البعد النفسي والإنساني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الثاني الثانوي برقم الجلوس 2026

نتيجة الصف الثاني الثانوي 2026 .. برقم الجلوس |ظهرت بالدرجات

هبوط مفاجئ في سعر الذهب بعد القفزات القياسية

300 جنيه في لمح البصر.. هبوط مفاجئ في سعر الجنيه الذهب بعد القفزات القياسية

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الاول 2026

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2026 .. ترقبوها

نتيجة الصف الأول الثانوي 2026 الترم الاول

نتيجة الصف الأول الثانوي 2026 الترم الاول .. ظهرت بالدرجات

الذهب

زيادة ألف جنيه فى أيام .. قفزة كبيرة لسعر الذهب بمصر

وزير التربية والتعليم

مفيش تحسين .. قرارات عاجلة بشأن نظام امتحانات الثانوية العامة

خالد الغندور

تعليق غير متوقع من خالد الغندور بشأن الأهلي. ماذا قال؟

ليلة النصف من شعبان

متى ليلة النصف من شعبان 2026؟.. الدعاء يبدأ الإثنين والصيام الثلاثاء

ترشيحاتنا

حماية وتنمية البحيرات يفتتح المعمل المركزي بمزرعة برسيق السمكية

حماية وتنمية البحيرات يفتتح المعمل المركزي بمزرعة برسيق السمكية

وظائف

وظائف خالية بالكهرباء.. قدم الآن

ذراع أبوالنجا الآثرية

آثار الأقصر تنظم ورشة عمل عن ذراع أبوالنجا .. تفاصيل

بالصور

في أول 4 أيام .. ماذا يحدث لك عند التوقف عن السكر تماما

السكريات
السكريات
السكريات

وزير الدفاع والإنتاج يلتقي نظيره الكونغو الديمقراطي لبحث التعاون العسكري| فيديو وصور

وزير الدفاع والإنتاج يلتقي نظيره الكونغو الديمقراطي لبحث التعاون العسكري
وزير الدفاع والإنتاج يلتقي نظيره الكونغو الديمقراطي لبحث التعاون العسكري
وزير الدفاع والإنتاج يلتقي نظيره الكونغو الديمقراطي لبحث التعاون العسكري

تسمم ونوبات تشنجية.. أضرار كارثية لتناول جوزة الطيب

تسمم و نوبات التشنجية.. أضرار كارثية لـ جوزة الطيب
تسمم و نوبات التشنجية.. أضرار كارثية لـ جوزة الطيب
تسمم و نوبات التشنجية.. أضرار كارثية لـ جوزة الطيب

لغداء سريع.. تورتيلا شاورما دجاج مع ثومية

طريقة تحضير تورتيلا شاورما دجاج مع ثومية
طريقة تحضير تورتيلا شاورما دجاج مع ثومية
طريقة تحضير تورتيلا شاورما دجاج مع ثومية

فيديو

وزير الدفاع والإنتاج يلتقي نظيره الكونغو الديمقراطي لبحث التعاون العسكري

وزير الدفاع والإنتاج يلتقي نظيره الكونغو الديمقراطي لبحث التعاون العسكري| فيديو وصور

ياسمين عبد العزيز

تعمل اللي هي عاوزاه .. شقيق ياسمين عبد العزيز يوجه رسالة لها

علي قد الحب

على قد الحب رمضان 2026 .. التفاصيل الكاملة والقنوات العارضة فى مصر والوطن العربي

واقعة شبرا

الغاز مالي الشقة..نهاية مأساوية لأم وأربع أبناء في شبرا الخيمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: عيد الشرطة.. حين يصبح الأمن حكاية وطن

منى أحمد

منى أحمد تكتب: الشرطة المصرية.. عيون لا تنام

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيوننا الساهرة.. كل عام وأنتم بخير

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نقوش على الجسد القديم

سيد الضبع

سـيد الضـبـع يكـتب: جيل Z بين الوعي الزائف ومحاولات الاستقطاب المنظّم

المزيد