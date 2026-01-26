إيمان كريم: توجيهات الرئيس بإنشاء مجمع للأطراف الصناعية يعزز دمج ذوي الإعاقة

ثمن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي في اجتماعه اليوم، لمتابعة مستجدات مشروع الأجهزة التعويضية وإنشاء مجمع صناعي شامل للأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية في مصر وفقاً لأحدث المعايير التكنولوجية والطبية الدولية بالتعاون مع الخبرات العالمية، وهذا من شأنه يؤكد حرص الدولة تقديم أفضل سبل الدعم والتمكين للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية لتعزيز استقلاليتهم ودمجهم الكامل في المجتمع.

كما أشاد المجلس بتوجيهات رئيس الجمهورية الواضحة بتوطين صناعة الأطراف الصناعية وفق أحدث المعايير العالمية، بما يضمن الكفاءة والجودة والاستدامة.

وفي بيان صادر، أشار المجلس القومي إلى أن هذا التحرك يؤكد التزام الدولة الحقيقي بدعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية، وتعزيز استقلاليتهم في إطار رؤية شاملة للتنمية المستدامة تتسق مع رؤية مصر 2030، ومن منظور إنساني وأخلاقي يعكس جوهر الجمهورية الجديدة.

وفي هذا الإطار، قالت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إن المجلس يعمل مع اللجنة الفنية على متابعة الأعمال لهذا المشروع القومي الذي سيكون نقطة تحول هامة في توطين صناعة الأجهزة التعويضية والتي ستخدم ملايين من ذوي الإعاقة الحركية، فضلاً عن المشاركة في ورش عمل منظومة إدارة الكراسي المتحركة لصناع القرار التي نظمتها منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع اللجنة الفنية، وكذا تحديد الاحتياجات التدريبية للكوادر الفنية في مجال الأجهزة التعويضية والكراسي المتحركة.