وائل الفشني: ربنا صرف لي أغنية سافر حبيبي.. والصعيد مليان مواهب

حل المطرب وائل الفشني، ضيفا على الإعلامية والفنانة إسعاد يونس في برنامج " صاحبة السعادة " المذاع على قناة " دي إم سي".

وتحدث وائل الفشني عن سر نجاح اغنية " سافر حبيبي"، قائلا:" بحس إن الأغنية دي ربنا صرفهالي وصرف لي معاها طريق جديد في مشواري الفني ".

وقال وائل الفشني :" اغنية سافر حبيبي كرم كبير من ربنا وفتحت ليا طريقي الفني وأسلوبي وطريقتي في الغناء ".

وأضاف وائل الفشني:" مصر مازال فيها موسيقى وأشكال غنائية متنوعة وكثيرة لم تظهر للجميع ".

وتابع وائل الفشني :" في الصعيد هناك مواهب كثيرة وأي حد ممكن يرتجل جمل غنائية في أي جلسة ومفيش نشاذ".