غلق 11 منشأة طبية خاصة مخالفة وإنذار 25 أخرى بالبحيرة
ليفربول يعلن تعاقده مع أولى صفقاته الشتوية رسميا
مصطفى بكري: الأوضاع الاجتماعية التي نعيشها الآن لا تستوجب رفع عقوبة سرقة التيار الكهربائي بهذا الشكل
لهواة الفخامة.. مزاد سيارات فاخرة جديد في مصر
متحدص الصحة: أكثر من 4 ملايين قرار علاج على نفقة الدولة خلال 2025
وزير الأوقاف يشهد احتفال النيابة الإدارية بتكريم أكثر من 80 حافظا للقرآن
الصلح خير.. تطور مثير في اتهام البرنس لزوجته وأسرتها بسرقة دولارات وسبائك ذهب
القبطان أحمد عمر شفيق: دخلت وسط بحر من الجثث خلال محاولة إنقاذ رحلة هجرة غير شرعية
متحدث الوزراء: شركات الدواء المصرية تنتج 92% من احتياجات السوق
الأرصاد: عواصف ترابية وانخفاض الحرارة درجتين.. والعظمى بالقاهرة 20 درجة
رئيس شعبة الذهب: زيادة الطلب على المعدن الأصفر تفوق المعروض والأسعار مرشحة للزيادة
أحمد موسى يطالب الشركات المصنعة للهواتف المحمولة في مصر بتخفيض السعر 25%.. فيديو
برلماني: كلمة الرئيس رسمت طريق الإصلاح لمصر وحسمت معركة الوعي ضد التطرف والإرهاب

أكد النائب الصافي عبد العال عضو مجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاحتفال بالذكرى الرابعة والسبعين لعيد الشرطة، حملت رسائل طمأنة قوية للشعب المصري، وأكدت أن الدولة المصرية تمضي بثبات في طريق الإصلاح بعزيمة لا تنكسر، وبمنهج واعٍ يقوم على البناء والتطوير لا الهدم أو الصدام.

وأوضح عبد العال في بيان صحفي له اليوم، أن الرئيس السيسي قدّم رؤية وطنية شاملة لمفهوم الإصلاح الحقيقي، تقوم على تطوير مؤسسات الدولة بأبنائها، والعمل الجاد والصبر، بعيدًا عن الفوضى أو القرارات الانفعالية، مؤكدًا أن هذا النهج هو الضمانة الأساسية للحفاظ على استقرار الدولة ومقدراتها، وتحقيق إصلاح عميق ومستدام.

وشدد عضو مجلس النواب، على أن النقد البناء حق أصيل وضرورة وطنية، لكنه يجب أن يكون نقدًا مسؤولًا يستهدف التصحيح وتحسين الأداء، لا وسيلة لهدم الدولة أو التشكيك في مؤسساتها، محذرًا من أن التجارب الإقليمية أثبتت أن إسقاط المؤسسات تحت شعارات زائفة لا يؤدي إلا للفوضى والانهيار.

وأضاف النائب، أن حديث الرئيس السيسي عن أن الإصلاح مسار طويل المدى يعكس رؤية استراتيجية عميقة وبُعد نظر، تقوم على التدرج والتخطيط وبناء القدرات، وليس الحلول السريعة التي قد تبدو جذابة لكنها تُكلف الدول أثمانًا باهظة على المدى البعيد.

وأشار الصافي عبد العال. إلى ما أكده الرئيس بشأن أهمية الوسطية الدينية وترسيخ القيم الأخلاقية، موضحًا أن الرئيس شدد على أن جوهر الدين يتمثل في الصدق والأمانة وإتقان العمل، وأن التفاضل بين المواطنين لا يكون على أساس الدين، بل على أساس الأخلاق والسلوك، داعيًا إلى ممارسة دينية متوازنة بعيدة عن الغلو والتطرف.

وأكد نائب الاسكندرية أن تحذير الرئيس من الأفكار المتطرفة الناتجة عن الجهل بالدين يمثل رسالة حاسمة، خاصة للشباب، بضرورة حماية الوعي الوطني، وعدم الانسياق وراء تفسيرات مغلوطة تستهدف هدم المجتمعات من الداخل قبل استخدام السلاح.

واختتم النائب الصافي عبد العال بيانه، إلى تأكيد الرئيس السيسي أن الدولة المصرية لم تبدأ يومًا طريق العنف أو استهداف الدماء، بل انتهجت منذ اللحظة الأولى طريق التوافق والإصلاح وإعلاء إرادة الشعب، مشيرًا إلى أن ما واجهته الدولة من إرهاب وعنف كان ردًا على محاولات إسقاطها، وأن مصر واجهت ذلك بحزم حفاظًا على أمنها واستقرارها.

هبوط مفاجئ في سعر الذهب بعد القفزات القياسية

300 جنيه في لمح البصر.. هبوط مفاجئ في سعر الجنيه الذهب بعد القفزات القياسية

نتيجة الصف الأول الثانوي 2026 الترم الاول

نتيجة الصف الأول الثانوي 2026 الترم الاول .. ظهرت بالدرجات

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الاول 2026

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2026 .. ترقبوها

نتيجة الشهادة الإعدادية 2026

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة 2026 .. ترقبوها هنا

الدولار

الدولار يتراجع 5 جنيهات من أعلى قيمة.. مفاجأة في سعره اليوم بعد قفزة الاحتياطي النقدي

الذهب

زيادة ألف جنيه فى أيام .. قفزة كبيرة لسعر الذهب بمصر

حالة الطقس في مصر

عواصف رياح وأمطار رعدية .. الأرصاد تحذر: تقلبات جوية حادة غدا الثلاثاء

حالة الطقس

تحول مفاجئ | بيان عاجل من الأرصاد لطقس الساعات المقبلة.. ما القصة؟

أحمد عادل

المطرب أحمد عادل: الجمهور هو اللي سماني كروان الصعيد

الذهب

إللي معاه ميبعش| نصيحة عاجلة من شعبة الذهب عن الأسعار الفترة المقبلة

ضيوف برنامج كلمة اخيرة

مشادة كلامية بين ضيوف أحمد سالم على الهواء.. والإعلامي يخرج إلى فاصل

لهواة الفخامة.. مزاد سيارات فاخرة جديد في مصر

مهرجان "أنوار الموهبة" يواصل فعالياته بديرب نجم والحسينية

تسبب السرطان.. منظمة الصحة العالمية تكشف حيل تقلل مخاطر اللحوم المصنعة

إطلاق النسخة الرابعة من رالي طويق للسيارات الكلاسيكية في العلا بالسعودية

برومو مسلسل "الكينج"

رمضان 2026 .. طرح البرومو الدعائى الثانى لمسلسل "الكينج"

وزير الدفاع والإنتاج يلتقي نظيره الكونغو الديمقراطي لبحث التعاون العسكري

وزير الدفاع والإنتاج يلتقي نظيره الكونغو الديمقراطي لبحث التعاون العسكري| فيديو وصور

ياسمين عبد العزيز

تعمل اللي هي عاوزاه .. شقيق ياسمين عبد العزيز يوجه رسالة لها

علي قد الحب

على قد الحب رمضان 2026 .. التفاصيل الكاملة والقنوات العارضة فى مصر والوطن العربي

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: الأطفال ومواقع التواصل.. كيف نحميهم دون أن نعزلهم؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الضربة التي تهدد بإشعال الإقليم

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: علمنى السياسة ياكيسنجر

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: عيدكم حكاية وطن اختار أن يقف شامخاً

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: عيد الشرطة.. حين يصبح الأمن حكاية وطن

