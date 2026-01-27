قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وصول جثمان الشيخ جعفر عبدالله للجامع الأزهر لصلاة الجنازة عليه
الهلال الأحمر يطلق قافلة «زاد العزة» 125 بحمولة أكثر من 7,475 طنًا من المساعدات
جراحة مخ وفقدان ذاكرة.. ماجي بو غصن تكشف أخطر أسرار حياتها الصحية
مستشفى كليوباترا التجمع (سكاي).. رئيس الوزراء يشهد افتتاح نموذج جديد للرعاية الصحية الذكية
حقيقة تلميحات ياسمين عبد العزيز لخلافها مع طليقها أحمد العوضي في مسلسلها الجديد
سيئ السمعة.. فيروس قاتل لا علاج له يظهر ويثير القلق
رئيس قناة السويس والسفير الهولندي يناقشان شراكات استراتيجية في الطاقة والصناعة
إجازات مدفوعة الأجر في مصر 2026| التواريخ الكاملة وخبير يحذر من تأثيرها على الإنتاج
تدخل من حارس المرمى.. نهاية مأساوية للاعب شاب في دوري الهواة المصري
بعد توجيهات الرئيس السيسي لتقنين استخدام التكنولوجيا للأطفال.. البرلمان يتحرك لضبط «تيك توك»
وزير الخارجية يسلم رسالة خطية من الرئيس السيسي إلى نظيره التونسي ويبحثان تعزيز التعاون الثنائي
بدلا من الباقات الشهرية.. هل يُطبق الإنترنت بلا حدود في مصر؟
رئيس هيئة قناة السويس يهنئ المستشار هشام بدوي بتوليه رئاسة مجلس النواب

فريدة محمد - ماجدة بدوى

استقبل المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب –اليوم- بمقر المجلس بالعاصمة الجديدة الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس ، بحضور الدكتور عاصم الجزار والدكتور محمد الوحش وكيلي المجلس، والمستشار أحمد مناع الأمين العام، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس المجلس.

في مستهل اللقاء، قدم الفريق أسامة ربيع التهنئة للمستشار هشام بدوي بمناسبة توليه مهام رئاسة مجلس النواب، مؤكدًا أن هذا الاختيار يعكس حجم الثقة التي أولاها له أعضاء المجلس، ومتمنياً له ولأعضاء المجلس التوفيق والسداد في أداء مهامهم الوطنية بما يخدم مصالح الوطن ، مؤكداً أهمية تضافر جهود جميع مؤسسات الدولة لتحقيق التنمية الشاملة، في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

من جانبه، أعرب المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب عن بالغ سعادته وامتنانه بهذه الزيارة والتهنئة الكريمة، مشيدًا بالمشروعات القومية والتنموية التي تنفذها هيئة قناة السويس، وما تمثله من ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، إلى جانب الخطط الاستراتيجية الطموحة التي اعتمدتها الهيئة لتطوير المجرى الملاحي وتعظيم الاستفادة من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأكد رئيس مجلس النواب أن هيئة قناة السويس تمثل نموذجًا وطنيًا ناجحًا في الإدارة الرشيدة والعمل المؤسسي، وقدرتها على التعامل بكفاءة عالية مع المتغيرات والتحديات العالمية، بما يعزز من مكانة القناة ودورها المحوري في حركة التجارة الدولية.

هشام بدوي مجلس النواب الفريق أسامة ربيع هيئة قناة السويس

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: معرض القاهرة الدولي للكتاب.. قوة مصر الناعمة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: الأطفال ومواقع التواصل.. كيف نحميهم دون أن نعزلهم؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الضربة التي تهدد بإشعال الإقليم

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: علمنى السياسة ياكيسنجر

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: عيدكم حكاية وطن اختار أن يقف شامخاً

