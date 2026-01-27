مهرجان الفيلم العربي في روتردام يعلن بوستر دورته الـ 26

قام مهرجان الفيلم العربي في روتردام بالإعلان عن البوستر التمهيدي للدورة الحالية السادسة والعشرين (26) للمهرجان، التي ستنعقد خلال الفترة من 10 إلى 14 يونيو 2026.

وستشتمل على برنامج ثري يجمع بين عروض الأفلام الروائية والوثائقية، الطويلة والقصيرة، تمثل عددا كبيرا من الدول العربية، إلى جانب دول أخرى توجد بها أقليات عربية، وبين ندوات وحوارات وأنشطة فنية متعددة.

ويتضمن بوستر الدورة الذي قام بتصميمه هشام علي، رسائل بسيطة وعميقة ذات صلة بالواقع العربي المليء بالتحديات والآمال.

يذكر أن مهرجان الفيلم العربي في روتردام هو التظاهرة الفنية والثقافية العربية الأعرق خارج العالم العربي، وتحديدا في المجال الأوربي، وينعقد بانتظام سنويا منذ 2000، ويتوقع الإعلان عن البوستر النهائي خلال الفترة القريبة القادمة.