رياضة

شوبير: كارتيرون خارج حسابات الزمالك

كشف الإعلامي أحمد شوبير، نجم الكرة المصرية السابق، عن آخر مستجدات ملف المدير الفني الأجنبي المنتظر لفريق الزمالك، موضحًا أن إدارة القلعة البيضاء لم تحسم اسم المدرب حتى الآن.

وأوضح شوبير، خلال تصريحاته الإذاعية، أن الزمالك ما زال يدرس عدة أسماء مطروحة، مؤكدًا أنه سبق وأشار إلى انتهاء تعاقد الفرنسي باتريس كارتيرون مع نادي أم صلال القطري، مع تساؤلات حول إمكانية عودته لتدريب الزمالك، خاصة في ظل راتبه المقبول وخبرته السابقة مع الفريق.


وقال شوبير إن مسئولي الزمالك نفى بشكل قاطع دخول كارتيرون ضمن دائرة الترشيحات، مؤكدا أن اسمه غير مطروح تمامًا.

وأضاف أن اسم البرتغالي باولو سيرجيو تردد أيضًا خلال الفترة الماضية، إلا أن إدارة الزمالك نفت هذا الأمر، موضحة أن المدرب مرتبط بعقد مع نادي الخلود، وبالتالي خروجه من الحسابات.

وأكد شوبير أن هناك قائمة طويلة من المدربين المرشحين، وأن الإدارة عقدت اجتماعات مع عدد منهم عبر تطبيق «زووم»، لافتًا إلى أن الزمالك حدد سقفًا ماليًا لا يتجاوز 40 ألف دولار شهريًا للمدير الفني الجديد.

واختتم شوبير تصريحاته بالتأكيد على أن مصير الجهاز الفني الحالي بقيادة معتمد جمال لا يزال معلقًا، مشيرًا إلى أن مباراة المصري البورسعيدي في بطولة الكونفدرالية ستكون حاسمة في تحديد استمراره من عدمه.

