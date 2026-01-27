قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالرابط | إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة في هذا الموعد
دعم هولندي بـ65 مليون جنيه لمستشفى شفا الأطفال الجامعي بسوهاج | صور
موعد مباراة الزمالك والمصري والقنوات الناقلة في الكونفدرالية
الدفاع الروسية: تحرير بلدتين في زابوروجيه وخارجوف والقضاء على 2650 جنديا أوكرانيا
الحكومة تعتزم بناء قاعدة صناعية كبرى للسيارات في مصر باستثمارات عالمية
منع الأطفال .. أزمة في بطولة الجمهورية للجمباز تحت 6 سنوات
ترامب: إيران لا تزال ترغب في إجراء محادثات
استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين .. السعر والرابط
الإعدام شنقا لقاتل أطفال اللبيني ووالدتهم
كارفاخال يثير أزمة غير متوقعة في ريال مدريد والسبب صادم
معرض مركبات وزارة الداخلية.. ابتسامات الأطفال تزين احتفالات عيد الشرطة الـ74
مشهد مرعب.. صاعقة تضرب عشرات المتظاهرين في البرازيل| فيديو
توك شو

للشباب المقبل على الزواج.. شعبة الذهب تكشف عن مصير الأسعار الفترة المقبلة

منار عبد العظيم

يتساءل العديد من المواطنين عن أسعار الذهب، خاصة الشباب الذين يخططون للزواج قريبًا، وسط حالة من الترقب في السوق. 

وأكد هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات، أن سوق الذهب في مصر يشهد حالة من النشاط الملحوظ في ظل زيادة الطلب على المعدن الأصفر مقارنة بالمعروض، ما يجعل الأسعار مرشحة للارتفاع خلال الفترة المقبلة. 

وأوضح ميلاد، في تصريحات لبرنامج "حديث القاهرة" عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن أسعار الذهب محليًا مرتبطة بالسعر العالمي للأوقية وسعر صرف الدولار المعلن من البنك المركزي المصري.

الأسعار المحلية مقارنة بالأسعار العالمية

وأوضح هاني ميلاد أن ما يُثار بشأن ارتفاع أسعار الذهب في مصر عن الأسعار العالمية غير دقيق، مشيرًا إلى أن الفروق بين الأسعار المحلية والعالمية لا تتجاوز عادة 20 جنيهًا للجرام الواحد، وأن التغيرات في السوق مرتبطة بعوامل العرض والطلب داخليًا، وقد تشهد زيادات أو تراجعات طفيفة حسب ظروف السوق.

الطلب يفوق المعروض

وأشار ميلاد إلى أن السوق يشهد حاليًا طلبًا يفوق حجم المعروض، حيث يفضل المواطنون شراء الذهب أكثر من بيعه، وهو ما يساهم في دعم موجة ارتفاع الأسعار الحالية والمتوقعة في الفترة المقبلة.

التحذير من شبكات الغش

وفي تعليقه على سقوط إحدى شبكات الغش في الذهب والفضة بمحافظة الإسكندرية، أوضح رئيس شعبة الذهب أن الواقعة تتعلق غالبًا بالفضة المستوردة غير المدموغة، وليست غشًا في معدن الذهب أو الفضة نفسه.

 وأضاف أن التحقق من سلامة المشغولات يبدأ بالفاتورة التي يجب أن تحتوي على جميع البيانات الخاصة بالمشغول، بما يؤكد نوع المعدن وعياره، لتكون الضمانة القانونية للمواطن في حال وجود أي شبهة.

نصائح للمواطنين

ونصح هاني ميلاد المواطنين الراغبين في شراء الذهب أو الفضة بالتعامل مع التجار المعروفين وذوي الثقة، مؤكّدًا أن ارتفاع أسعار الذهب والفضة متوقع استمرارها خلال الفترة المقبلة بسبب زيادة الطلب والعوامل المؤثرة على الأسواق العالمية.

