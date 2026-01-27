الجامعة العربية وقطر تبحثان تعزيز التعاون في الحد من انتشار السلاح

استقبل السفير الدكتور خالد بن محمد منزلاوي، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون السياسية الدولية بجامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، العميد سلطان راشد الهديفي، رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بدولة قطر، والوفد المرافق له، وذلك بمقر الأمانة العامة بالقاهرة.

وشهد اللقاء تبادل وجهات النظر حول سبل تعزيز التعاون البناء بين جامعة الدول العربية واللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بدولة قطر، ولا سيما في إطار المنتدى العربي حول الحد من التسلح ونزع السلاح وعدم الانتشار، الذي يُعد منصة عربية مهمة تجمع المعنيين بقضايا الأمن الدولي ونزع السلاح، بما يسهم في تعزيز تبادل الخبرات والرؤى بين مختلف الفاعلين على المستويين الإقليمي والدولي، ويُعقد في الدوحة منذ عام 2022.

كما تناول الجانبان آفاق تطوير التعاون القائم بين الأمانة العامة واللجنة الوطنية القطرية، بما يدعم منظومة نزع السلاح وعدم الانتشار، ويُرسخ الحوار العربي–الدولي في هذه المجالات الحيوية، ويعزز الجهود المشتركة للدفع نحو مزيد من التعاون المثمر، والذي تُوّج بتوقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين عام 2023.