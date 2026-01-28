قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب يشعل أسعار الذهب مجددا .. وهذه قيمة عيار 21 الآن
نشرت فيديوهات خادشة على مواقع التواصل.. صانعة محتوى بالإسكندرية تواجه الحبس والغرامة
دعاء 9 شعبان .. يصلح حالك ويهدي بالك ويقضي حاجتك
المنطقة تقترب من الاشتعال.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يترقب هجومًا إيرانيًا مُحتملاً
الأهلي يحسم صفقة سوبر.. إبراهيم فايق: إمام عاشور رجل بمعني الكلمة
100 ألف جنيه فقط.. أشرف عبد العزيز يوضح حقيقة الحسابات المالية لكهربا
وكيل «أليو ديانج» يكشف عن كواليس جلسة «توروب» بشأن رحيل اللاعب عن الأهلي
ترامب: نجحنا في حل مشكلة كبيرة بالتعاون مع سوريا
إعلامي يزف مفاجأة لجمهور الأهلي بشأن صفقة جديدة | تفاصيل
تصعيد غير مسبوق .. زعيم كوريا الشمالية يبحث خطط شن حرب نووية
تفاصيل مُثيرة عن أزمة كهربا المالية مع الزمالك .. محامي اللاعب يكشف عنها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج الجدي .. حظك اليوم الأربعاء 28 يناير 2026: تشعر بالفخر

توقعات الجدي
توقعات الجدي
حياة عبد العزيز

برج الجدي (22 ديسمبر - 21 يناير)، يميل إلى تحديد الأهداف ووضع خطة لتحقيقها، مهما كانت الصعاب، ولكن الخطر الأكبر الذي يواجهونه هو الاستسلام قبل أن يتمكنوا من الاستمتاع بثمار عملهم.

ونستعرض توقعات برج الجدي وحظك اليوم الأربعاء 28 يناير 2026 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني خلال السطور التالية.

مشاهير برج الجدي 

سميرة سعيد وجورج وسوف وأم كلثوم وليلى علوي.

برج الجدي وحظك اليوم الأربعاء 28 يناير 2026

ستبدأ خططك في التبلور، وستتمكن من المضي قدمًا دون ضغوط، سيساعدك دعم الآخرين على الحفاظ على ثقتك بنفسك. حتى الخطوات الصغيرة اليوم ستؤتي ثمارها بحلول المساء، مما يجعلك تشعر بالفخر.

برج الجدي وحظك اليوم صحيا

تجنب الوجبات الدسمة أو المتأخرة، واختر خيارات نباتية خفيفة وبسيطة تُناسب قيمك. مارس تمارين تنفس قصيرة لتصفية ذهنك. إذا شعرت بالتوتر، فتحدث مع صديق مقرب أو أحد أفراد عائلتك للحصول على الدعم والطمأنينة.

برج الجدي وحظك اليوم مهنيا 

قد يطلب منك أعضاء فريقك النصيحة، مما يدل على ثقتهم بك. حافظ على تنظيمك وركز على مهمة واحدة في كل مرة. قد تتبادر إلى ذهنك أفكار جديدة أثناء العمل، إذا تحليت بالصبر واليقظة، فستحقق تقدماً ملحوظاً وتشعر بالفخر.

برج الجدي وحظك اليوم عاطفيا

إذا كنت أعزبًا، فقد تشعر بمزيد من الانفتاح لمشاركة مشاعرك. كما ستشعر بدفء أكبر في روابطك الأسرية. حاول أن تستمع بقدر ما تتحدث. 

توقعات برج الجدي الفترة المقبلة

إنه وقت مناسب للتفكير في أهدافك المستقبلية ووضع ميزانيات بسيطة. تجنب الإنفاق على ما لا تحتاجه. التعامل بهدوء مع المال سيُريحك من التوتر. 

برج الجدي حظك اليوم توقعات الابراج توقعات الابراج وحظك اليوم الجدي وتوقعات الأبراج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي على بوابة التعليم الأساسي .. برقم الجلوس

نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الاول 2026

نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الاول 2026 .. ظهرت الآن

نت بلا حدود

انسي الباقات الشهرية.. الإنترنت بلا حدود قادم

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس جميع محافظات مصر

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس جميع محافظات مصر ..تفاصيل عاجلة

امتحانات

بالرابط | إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة في هذا الموعد

سعر الذهب في مصر

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب.. الحق اشتري

وزارة الزراعة

فضيحة فساد تهز الزراعة.. اختلاس ملايين الجنيهات وتحويل للنيابة| القصة الكاملة

عواصف ترابية

محدش ينزل إلا للضرورة .. المصل واللقاح توجه تحذيرا لهؤلاء الأشخاص

ترشيحاتنا

ترامب يحذر من إعادة نوري المالكي إلى رئاسة الحكومة العراقية ويهدد بوقف المساعدات الامريكية

ترامب يحذر من إعادة نوري المالكي إلى رئاسة الحكومة العراقية ويهدد بوقف المساعدات الأمريكية

وزير الدفاع الصومالي، أحمد معلم فقي،

وزير الدفاع الصومالي يبحث مع مسؤول عسكري أوروبي سبل تعزيز التعاون

الريال الإيراني

انخفاض قيمة الريال الإيراني إلى مستوى قياسي جديد وسط تداعيات الاحتجاجات في البلاد

بالصور

القرع سرّ صحة الرجال.. فوائد مذهلة للبروستاتا والخصوبة والقلب

فوائد تناول القرع وبذور القرع للرجال
فوائد تناول القرع وبذور القرع للرجال
فوائد تناول القرع وبذور القرع للرجال

فندق على سطح القمر.. شركة أمريكية تبدأ حجز أول إقامة سياحية فضائية بعد 2032

فندق على سطح القمر
فندق على سطح القمر
فندق على سطح القمر

تخزين الأطعمة لرمضان .. طريقة تفريز الدجاج المعصج

دجاج معصج
دجاج معصج
دجاج معصج

تحذير صحي: مخاطر تناول الموز عند تحوّل لونه إلى البني .. متى يصبح غير آمن؟

مخاطر تناول الموز عند تغيّر لونه إلى البني
مخاطر تناول الموز عند تغيّر لونه إلى البني
مخاطر تناول الموز عند تغيّر لونه إلى البني

فيديو

نسرين أمين وبرامج المقالب

هربت السنة دي.. نسرين أمين تكشف حقيقة مشاركتها في برنامج رامز جلال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

جامعة دمنهور

لتعزيز التعاون الدولي.. جامعة دمنهور تعلن فوزها بالمشاركة في مشروع EUSEEDS الأوروبي

المزيد