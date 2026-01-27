ختام ناجح لتصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لبطولة المدارس الأفريقية

اختتمت اليوم الثلاثاء، بمركز المنتخبات الوطنية للاتحاد المصري لكرة القدم بمدينة 6 أكتوبر ، تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لنهائيات بطولة المدارس الأفريقية بتتويج المغرب باللقب في فئتي الفتيان والفتيات ليضمن تأهله إلى المرحلة النهائية للمسابقة.

وأقيم حفل الختام اليوم، بحضور الدكتور مصطفى عزام، الأمين العام للاتحاد المصري لكرة القدم ، ورضا كريم، المدير التنفيذي لاتحاد شمال أفريقيا، وزهرة مختار سليم، المدير العامة للإدارة العامة للتربية الرياضية بوزارة التربية والتعليم وأحمد حسان، مدير عام النشاط الطلابي بوزارة الشباب والرياضة، تم خلاله تقديم الجوائز للفرق واللاعبين تقديراً لما قدموه من عطاء طوال البطولة.

وشارك في التصفيات أكثر من 120 لاعباً ولاعبة من فئة الناشئين من ثلاثة بلدان، هي: مصر والجزائر والمغرب، في إطار حرص المهندس هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، ورئيس اتحاد شمال أفريقيا والدكتور باتريس موتسيبى، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، على تطوير قدرات الأجيال الصاعدة وتمكينهم من فرص تنمية مواهبهم.

وعلى هامش البطولة، أقيمت سلسلة من الأنشطة والورش التدريبية بهدف تطوير مهارات المشاركين وتنمية قدراتهم في عدد من المجالات لتأسيس أبطال الغد، وتكوين قادة المستقبل، حيث تم تنظيم برنامج المراسلين الشباب، برنامج الحكام الشباب، برنامج المدربين الشباب، برنامج المسؤولين الطبيين وبرنامج الحماية.

كما عاشت مجموعة من البراعم، ضمن برنامج أساطير كرة القدم الأفريقية، تجربة فريدة من خلال التقائهم نجوماً سابقين لكرة القدم المصرية، أبرزهم عصام الحضري ووائل رياض وشريف عبد الفضيل، حيث استمتع الأطفال بفرصة مشاركتهم اللعب والتدرب على ورشات فنية داخل المستطيل الأخضر والتقاط صور تذكارية.