قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى: النائب محمد أبو العينين يرى مدبولي يعمل من أجل المواطن ويتحدث سياسة واقتصاد
أحمد موسى: النائب محمد أبو العينين يمارس العمل السياسي منذ 45 عاما
إعلام إسرائيلي: الولايات المتحدة تعلن خلال أيام موعدا نهائيا لنزع سلاح حماس
دار الإفتاء تبحث الحدَّ من ظاهرة الطلاق في ندوة بمعرض الكتاب
الشناوي أم شوبير؟ قرار جديد من توروب بشأن حارسي مرمى الأهلي
عقب تراجعه.. مفاجأه في أسعار الدولار في مصر
بنستورد أكلها بالملايين .. الفلاحين تقترح تصدير الكلاب الضالة
سميرة أحمد ترد على وفاء صادق بعد تصريحها المثير | خاص
بزشكيان لولي العهد السعودي: طهران تدعم أي مسار يحقق السلام ووحدة المسلمين
رسميا.. هادي رياض لاعبا في الأهلي مقابل 35 مليون جنيه
ترامب: مجلس السلام الخاص بغزة قد يمتد إلى مناطق أخرى عند الضرورة
6 وصايا في البيان الختامي لـ منتدى الإمام الأشعري .. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ما زلت عند رأيي.. رد فعل صادم من عمرو الدردير على أداء إمام عاشور

الدرديري
الدرديري
ميرنا محمود

أشاد الاعلامي عمرو الدرديري بأداء نجم الاهلي إمام عاشور من    وادي دجلة في اللقاء الذي جمع بينهما على إستاد القاهرة الدولي  ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري الممتاز .

و كتب الدرديري عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.:ما زلت عند رأيي… إمام عاشور أفضل خط نص في مصر.

أحرز مروان عثمان الهدف الثالث لصالح النادي الأهلي في شباك وادي دجلة  في اللقاء الذي يجمع بينهما على استاد القاهرة الدولي  ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري الممتاز

ونجح مروان عثمان في تعزيز تقدم الأهلي في الدقيقة 65 بعد كرة عرضية من داخل منطقة الجزاء من الجهة اليمنى من إمام عاشور قابلها بتسديدة رأسية مروان عثمان لتسكن الشباك.

أحداث الشوط الأول

شهدت بداية المباراة تبادل الهجمات بين الفريقين من أجل إحراز هدف التقدم .

ونجح محمد الشناوي في الدقيقة الثانية عشرة في التصدى لتسديدة قوية من إسلام كانو لاعب دجلة.

وأحرز تريزيجيه هدف تقدم الأهلي في الدقيقة 25 بعد كرة عرضية من الجهة اليمنى من لاعب الأهلي أحمد سيد زيزو قابلها بتشتيت خاطئ من لاعب وادي دجلة أحمد أيمن وذهبت إلى تريزيجيه لينجح في إحراز هدف تقدم المارد الأحمر.

وعزز أحمد سيد زيزو تقدم الأهلي في الدقيقة 45+1 من ركلة جزاء بعد عرقلة إمام عاشور داخل منطقة جزاء وادي دجلة .

ويحتل النادي الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب بطولة الدوري المصري، برصيد 23 نقطة، من 12 مباراة فيما جاء وادي دجلة في المركز الرابع برصيد 23 نقطة، من 14 مباراة.

الدرديري الاهلي بطولة الدوري الممتاز وادي دجله

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. بشرى سارة بشأنها الآن

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي على بوابة التعليم الأساسي .. برقم الجلوس

نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الاول 2026

نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الاول 2026 .. ظهرت الآن

امتحانات

بالرابط | إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة في هذا الموعد

أرشيفية

مفاجآت في التحقيقات مع كتيبة الإعدام.. أجنبيات بالعصابة تمارس الدعـ.ـارة مع تجارة المخدرات

ارشيفية

كتيبة الإعدام.. سقوط 21 مصريا وأجنبيا بحوزتهم 3 كيلو كوكايين وطائرة درون بالجيزة.. خاص

الذهب

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء

وزارة الزراعة

فضيحة فساد تهز الزراعة.. اختلاس ملايين الجنيهات وتحويل للنيابة| القصة الكاملة

ترشيحاتنا

جناح وزارة السياحة والآثار في معرض الكتاب

بـ 250 عنوان .. وزارة السياحة تشارك في الدورة الـ57 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب

وزيرة التنمية المحلية

وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة تشهد احتفالية هيئة قضايا الدولة بمرور 150 عامًا على إنشائها

حالة تمويل من أجل الطبيعة 2026"

تقرير أممي: كل دولار ينفق على حماية الطبيعة يقابله 30 دولارا تنفق على تدميرها

بالصور

التدخين قبل سن الـ20 خطر صامت.. دراسة تحذّر من زيادة خطر الجلطات وأمراض القلب لاحقًا

مخاطر التدخين في سن مبكر من الطفولة
مخاطر التدخين في سن مبكر من الطفولة
مخاطر التدخين في سن مبكر من الطفولة

30 دقيقة من الرياضة تحميك من مرض كبدي شائع وخطير.. دراسة توضح

مرض الكبد الدهني الأيضي
مرض الكبد الدهني الأيضي
مرض الكبد الدهني الأيضي

طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا

طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا
طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا
طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا

سر غريب في حلقك يفسر رائحة الفم المزعجة

سر غريب في حلقك يفسر رائحة الفم المزعجة!
سر غريب في حلقك يفسر رائحة الفم المزعجة!
سر غريب في حلقك يفسر رائحة الفم المزعجة!

فيديو

مومو الصغير

مومو الصغير يخطف القلوب.. عيد ميلاد فيل يتحول إلى ترند إنساني مؤثر

ماجي بو غصن

جراحة مخ وفقدان ذاكرة.. ماجي بو غصن تكشف أخطر أسرار حياتها الصحية

ياسمين عبد العزيز وخلافها مع احمد العوضي

حقيقة تلميحات ياسمين عبد العزيز لخلافها مع طليقها أحمد العوضي في مسلسلها الجديد

فيروس "نيباه" القـ.ــاتــل

سيئ السمعة.. فيروس قاتل لا علاج له يظهر ويثير القلق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جامعة دمنهور

لتعزيز التعاون الدولي.. جامعة دمنهور تعلن فوزها بالمشاركة في مشروع EUSEEDS الأوروبي

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: معرض القاهرة الدولي للكتاب.. قوة مصر الناعمة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: الأطفال ومواقع التواصل.. كيف نحميهم دون أن نعزلهم؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الضربة التي تهدد بإشعال الإقليم

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: علمنى السياسة ياكيسنجر

المزيد