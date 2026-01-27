أزمة في الإنتر قبل مباراة الحسم أمام دورتموند

يواجه كريستيان كيفو، مدرب إنتر ميلان الإيطالي، موقفا صعبا بسبب غياب نجمي الوسط نيكولو باريلا وهاكان تشالهانوجلو عند مواجهة بوروسيا دورتموند، غدا الأربعاء، في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويغيب تشالهانوجلو عن المباراة بسبب الإصابة بينما لم يسافر باريلا مع الفريق الإيطالي إلى ألمانيا.

ويتوهج إنتر ميلان في مشواره المحلي حيث يعتلي قمة الترتيب في الدوري الإيطالي لكرة القدم بفارق خمس نقاط عن أقرب منافسيه.

في المقابل، خرج إنتر من قائمة الثمانية الأوائل في دوري الأبطال بعد الخسارة 1 / 3 أمام آرسنال الإنجليزي، الأسبوع الماضي.

وجمع الفريق الإيطالي 12 نقطة من أول 7 جولات، ليحتل المركز الرابع عشر، ويتواجد بين منافسيه المحليين، أتالانتا الذي يتقدم عليه بنقطة واحدة ومركز واحد، ويوفنتوس الذي يحتل المركز الخامس عشر بنفس رصيد النقاط.