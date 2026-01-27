قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

التعريف بمفهوم وأبعاد الأمن القومي المصري | دورة للشباب والرياضة بالمحافظات

وزارة الرياضة
وزارة الرياضة
ياسمين تيسير

تواصل وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب الإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية، تنفيذ فعاليات دورة الاستراتيجية والأمن القومي المصري رقم (٤٨)، بالتعاون مع الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، وذلك خلال الفترة من ٢٣ يناير وحتى ٦ فبراير المقبل، ضمن برنامج "أهل مصر" لأبناء المحافظات الحدودية.

ويشارك في الدورة أبناء محافظات أسوان، والبحر الأحمر (حلايب، أبو رماد، شلاتين)، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، والوادي الجديد، ومطروح، حيث بتهدف  إلي تنمية وعيهم الاستراتيجي وتعزيز إدراكهم لقضايا الأمن القومي المصري، ودورهم في دعم استقرار الدولة وبناء مستقبلها.

وتناولت محاضرات اليوم نشر الوعي الاستراتيجي لدى الدارسين من خلال التعريف بمفهوم وأبعاد الأمن القومي المصري والعربي في جوانبه السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية، إلى جانب تحليل التهديدات والتحديات المعاصرة التي تواجه الدولة المصرية داخليا وخارجيا، وفهم طبيعة الصراعات الحديثة، وتسليط الضوء على أساليب حروب الجيلين الرابع والخامس، وسبل مواجهة الشائعات وحروب المعلومات.

كما شملت المحاضرات ترسيخ الثوابت الوطنية، ودراسة القضايا الاستراتيجية ذات الأبعاد التاريخية والقانونية، فضلًا عن إعداد وتأهيل الكوادر المشاركة لتمكينهم من الإسهام الفعال في المجتمع، من خلال فهم أعمق لآليات إدارة الدولة وصناعة القرار.

وتأتي هذه الدورة في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة بتأهيل كوادر شبابية واعية ومتخصصة في قضايا الاستراتيجية والأمن القومي، بما يساهم في إعداد جيل قادر على مواجهة التحديات الوطنية والإقليمية، وتعزيز الوعي الاستراتيجي لدى الشباب المصري، وترسيخ قيم الانتماء والمسؤولية الوطنية.

اشرف صبحي وزارة الرياضة وزير الرياضة

تخزين الأطعمة لرمضان .. طريقة تفريز الدجاج المعصج

