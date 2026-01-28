قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
من القاهرة إلى السواحل.. خريطة الأمطار والرمال المثارة خلال الساعات القادمة

حالة الطقس
أشارت آخر صور الأقمار الصناعية إلى السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.

وأعلنت الأرصاد أنه قد يصاحبها فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وعشوائية، مع استمرار الرمال المثارة على السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية.

ومن المتوقع ان تزداد شدة الأمطار على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى خلال فترات الليل حتى الصباح الباكر عندما تتحول الرياح الى شمالية غربية. 


May be an image of text

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء، طقس مائل للدفء نهارا، شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

أهم الظواهر الجوية المتوقعة اليوم

وعن الظواهر الجوية فرص لسقوط أمطار متوسطة ورعدية قد تغزر أحيانا على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وفرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية تمتد خفيفة إلى مناطق جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة، وتنشط رياح على السواحل الشمالية وجنوب سيناء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد ومحافظة البحر الأحمر على فترات على فترات متقطعة.

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة وارتفاع الموج من 2.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:


المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 20 11

العاصمة الإدارية 20 10

6 اكتوبر 21 10

بنهــــا 20 11

دمنهور 19 10

وادي النطرون 21 11

كفر الشيخ 20 10

بلطيم 19 10

المنصورة 19 11

الزقازيق 20 11

شبين الكوم 19 10

طنطا 19 10

دمياط 21 12

بورسعيد 20 12

الإسماعيلية 23 08

السويس 23 08

العريش 21 10

رفح 20 10

رأس سدر 21 10

نخل 17 07

كاترين 13 03

الطور 21 10

طابا 19 09

شرم الشيخ 24 15

الغردقة 22 13

الإسكندرية 19 10

العلمين 18 11

مطروح 19 10

السلوم 19 11

سيوة 19 06

رأس غارب 21 11

سفاجا 23 12

مرسى علم 23 13

شلاتين 26 16

حلايب 23 17

أبو رماد 25 15

مرسى حميرة 26 16

أبــــــرق 25 14

جبل علبة 25 14

رأس حدربة 23 16

الفيوم 20 09

بني سويف 20 08

المنيا 20 07

أسيوط 21 07

سوهاج 22 08

قنا 23 11

الأقصر 23 12

أسوان 24 12

الوادي الجديد 23 08

أبوسمبل 23 12

