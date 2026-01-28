الشباب والرياضة بمطروح تجتمع لبحث الاستعداد للدورات الرمضانية

عقد الدكتور " وليد رفاعي " مدير عام الشباب والرياضة بمطروح اجتماعًا تنسيقيًا لوضع الخطوط العريضة والتنظيمية للدورات الرمضانية 2026.

وذلك بحضور الكابتن " سامى حسن " مدير إدارة مراكز الشباب ، و" وحيد خطاب " معاون مدير المديرية للشباب ، ونخبة من الرياضيين المميزين بالمحافظة للمساهمة فى نجاح البطولات.

خلال الاجتماع استعراض " رفاعى " آليات تنفيذ الدورات الرمضانية وتقدم لهم بالشكر والتقدير على النجاح الكبير فى الدورات العام الماضي .

وأشار إلى تنفيذ دورات رمضانيه فى " كرة السلة ، الكرة الطائرة ، كرة القدم ، كرة اليد ، تنس الطاولة ، الشطرنج ، الالعاب الترفيهيه والترويحية "

وأضاف تحت شعار مطروح لا تنسي أبناءها الأوفياء تم إطلاق دورة رمضانية الخاصة بكرة السلة اسم المرحوم الكابتن " عمر حامد " تخليداً لذكري نظرا لمجهوداته الكبيرة فى مجال كرة السلة بمحافظة مطروح .

وأكد " رفاعى " أنه سوف يتم عقد اجتماع آخر بجميع المنظمين بالمديرية وهيئة التحكيم واللجنة المنظمة لوضع الاستعدادات الأخيرة قبل انطلاق فعاليات الدورة الرمضانية .

يأتي ذلك تحت رعاية وتوجيهات الدكتور " اشرف صبحي" وزير الشباب والرياضة واللواء " خالد شعيب" محافظ مطروح ، بالاهتمام بالأنشطة والألعاب الرياضية المختلفة .