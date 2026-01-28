تحقيق صادم في أعطال المحرك تطال 600 ألف سيارة شيفروليه وGMC

كشفت الإدارة الأمريكية لسلامة المرور على الطرق السريعة (NHTSA) في مطلع عام 2026 عن فتح تحقيق رسمي (Recall Query) يشمل حوالي 600,000 مركبة تابعة لشركة جنرال موتورز في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويأتي هذا التحرك بعد تلقي 36 شكوى من ملاك السيارات تؤكد وقوع أضرار جسيمة أو فشل كامل في المحرك، رغم خضوع هذه المركبات لاستدعاءات سابقة كان من المفترض أن تعالج المشكلة.

ويركز التحقيق حاليًا على مدى فاعلية الحلول التقنية التي قدمتها الشركة ومدى قدرتها على حماية السائقين من التوقف المفاجئ للمحرك أثناء القيادة بشكل نهائي.

المحرك المستهدف وأبعاد المشكلة التقنية

تتركز المشكلة في محركات الوقود من طراز (L87) سعة 6.2 لتر المكونة من 8 أسطوانات (V8)، وهي المحركات التي تعتمد عليها جنرال موتورز في أقوى طرازاتها من الشاحنات والسيارات الرياضية متعددة الاستخدامات.

وتتمثل العيوب في تعرض الأجزاء الداخلية للمحرك لتآكل متسارع أو كسر مفاجئ يؤدي إلى توقف السيارة عن العمل تمامًا.

وتكمن خطورة الموقف في أن الشكاوى الجديدة تزعم فشل "العلاج" الذي قدمته الشركة في استدعاء أبريل 2025، مما يضع مصداقية إجراءات السلامة لدى المجموعة الأمريكية في اختبار حقيقي أمام المنظمين الفدراليين.

نطاق الاستدعاء العالمي والسيارات المتأثرة

يعد هذا التحقيق جزءًا من أزمة أوسع نطاقًا، حيث كانت جنرال موتورز قد استدعت في وقت سابق حوالي 721,000 مركبة حول العالم لنفس السبب، منها ما يقرب من 600,000 سيارة داخل السوق الأمريكي وحده.

وتشمل الطرازات المتأثرة نسخًا من "شيفروليه سيلفرادو"، و"GMC سييرا"، بالإضافة إلى طرازات "تاهو" و"يوكون" و"كاديلاك إسكاليد".

ويهدف التحقيق الحالي إلى تحديد ما إذا كان يتوجب على الشركة إطلاق حملة استدعاء ثانية لتقديم حلول ميكانيكية أكثر جذريّة بدلاً من مجرد تحديثات برمجية لم تثبت كفاءتها بشكل كافٍ.

تداعيات التحقيق على ثقة المستهلكين

تمثل هذه الخطوة ضغطًا إضافيًّا على جنرال موتورز في عام 2026، خاصة مع تزايد الاعتماد على محركات V8 الكبيرة في قطاع الشاحنات المربح.

وإذا ثبت أن الحلول السابقة كانت غير كافية، فقد تضطر الشركة لتحمل تكاليف باهظة لاستبدال محركات كاملة لآلاف العملاء.

وحثت الهيئة التنظيمية (NHTSA) الملاك على الإبلاغ الفوري عن أي أصوات غير طبيعية في المحرك أو فقدان مفاجئ للقوة، مؤكدة أنها ستواصل مراقبة البيانات الفنية لضمان امتثال الشركة لأعلى معايير السلامة المرورية بشكل واضح.