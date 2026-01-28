دفاع المتهمة بحيازة الهيروين يطالب ببراءة موكلته لبطلان القبض واصطناع حالة التلبس

طالب المحامي خالد الزعفراني، دفاع المتهمة، أمام محكمة الجنايات بالقاهرة، في اتهامها بحيازة الهيروين، ببراءتها مما نسب إليها، مؤكدًا بطلان إجراءات القبض والتفتيش وما تلاها من إجراءات، لوقوعها بالمخالفة لصحيح القانون واصطناع حالة تلبس غير حقيقية.



وأوضح الدفاع أن محضر الضبط شابه تزوير معنوي، إذ ثبت من الأوراق والفيديوهات المتداولة أن المتهمة كانت مقبوضًا عليها فعليًا قبل تحرير المحضر، وهو ما يفقد الإجراءات اللاحقة مشروعيتها القانونية، ويجعل محضر الضبط مجرد رواية لاحقة لا تعبر عن الحقيقة.



وأشار الزعفراني إلى أن الواقعة – حسبما ورد بالأوراق – قيل إنها تمت في شارع عام مكشوف بدائرة قسم شرطة الزاوية وفي توقيت نهاري، وهو ما يتنافى مع منطق الأمور وطبيعة الوقائع، بما يؤكد عدم معقولية تصوير الاتهام.



وأضاف الدفاع أن حالة التلبس لا تُخلق ولا تفترض ولا تُصطنع، طبقًا لما استقر عليه قضاء محكمة النقض، مؤكدًا أن التلبس يجب أن يكون سابقًا على القبض لا لاحقًا له، بينما الثابت أن القبض تم أولًا ثم جرى تحرير المحضر بزعم التلبس.



واختتم الدفاع مرافعته بالتمسك بكيدية الاتهام وتلفيقه، وبطلان التحريات لكونها حررت بعد الضبط، ملتمسًا من المحكمة القضاء بـ براءة المتهمة لبطلان القبض والتفتيش وانتفاء حالة التلبس وبطلان كافة الأدلة المستمدة من إجراءات غير مشروعة.

المحامي خالد الزعفراني

وكشف أمر الإحالة، ان اسماء م.، وحيث أن النيابة العامة أسندت إلى المتهمة لأنها بدائرة قسم الزاوية الحمراء، محافظة القاهرة، أحرز بقصد الإتجار جوهراً مخدراً ( هيروين ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .