متحدث الحكومة الإيرانية: إذا ارتفعت ألسنة النيران فستحرق العالم بأسره
التفاصيل الكاملة لواقعة اشتعال حريق فى عوامة أحد المطاعم بأسوان
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 القاهرة .. برقم الجلوس
بسبب تفاوت العقوبات.. خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور 2026 أونلاين وطرق الدفع
بنسبة نجاح 71%.. محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الاعدادية
الأزهر يستضيف النسخة الثانية من الحوار "الإسلامي-إسلامي" برعاية الرئيس السيسي إبريل المقبل
وزير خارجية إيران: لا يمكن إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة فى أجواء التهديد
ترامب: الهجوم القادم على إيران سيكون أسوأ بكثير ولاتسمحوا بتكرار ذلك
بالأسماء.. تعيين مندوبين مساعدين بهيئة قضايا الدولة بقرار جمهوري
ترامب: أسطولنا المتجه نحو إيران أكبر مما أرسلناه إلى فنزويلا
بعد الشرع.. بن زايد يزور روسيا
435 ألف إسرائيلي ذهبوا لأطباء نفسيين.. وشهداء ماتوا بالحصار وسط أزمة العطش
تحقيقات وملفات

ندوة «الأهرام وقضايا المرأة» في معرض الكتاب تناقش دور المؤسسة لدعم وتمكين المرأة عبر 150 عامًا

معرض القاهرة الدولي للكتاب
جمال عاشور

استضاف الصالون الثقافي بمعرض القاهرة الدولي للكتاب ندوة بعنوان «الأهرام وقضايا المرأة»، ضمن فعاليات البرنامج الثقافي للمعرض، بمشاركة الكاتبة الصحفية أمينة شفيق، والدكتورة أماني الطويل الباحثة السياسية، والكاتب الصحفي مصطفى سامي، والكاتبة سوسن عز العرب رئيس تحرير مجلة «نصف الدنيا»، والكاتبة يسرا الشرقاوي، وأدارت الندوة الكاتبة داليا شمس.

في مستهل الندوة، أشارت داليا شمس إلى أن انعقاد الندوة يأتي بمناسبة مرور 150 عامًا على تأسيس مؤسسة الأهرام، مؤكدة أن المؤسسة شهدت على مدار تاريخها حضورًا فاعلًا للمرأة، سواء على مستوى الإدارة أو المساهمة الصحفية.

وقدمت لمحة تاريخية عن دور المرأة في إدارة الأهرام، بدءًا من السيدة بتسي تقلا التي تولت رئاسة مجلس الإدارة في الفترة من 1901 إلى 1913 عقب وفاة زوجها بشارة باشا تقلا مؤسس الأهرام، ثم السيدة رينيه تقلا التي تولت رئاسة مجلس الإدارة خلال الفترة من 1943 إلى 1960 بعد وفاة زوجها جبرائيل تقلا حفيد المؤسس.

من جانبها، تحدثت الكاتبة يسرا الشرقاوي عن تطور مؤسسة الأهرام على مدار 150 عامًا، مؤكدة أن المرأة كانت شريكًا أساسيًا في نقل الخبر، كما كانت في كثير من الأحيان موضوعًا للخبر ذاته.

وأشارت إلى أن الصدق يمثل عبئًا دائمًا على الصحفي، رجلًا كان أو امرأة، إلا أن هذا العبء يكون مضاعفًا على المرأة بسبب مسؤولياتها الأسرية.

كما استعرضت تجربتها الشخصية، مشيرة إلى أن والديها كانا من صحفيّ الأهرام، وأن والدها كان داعمًا، في حين تحملت والدتها أعباءً مضاعفة.

وأكدت الشرقاوي أن المرأة كانت فاعلة منذ نهاية القرن التاسع عشر، مستشهدة بأسماء رائدة مثل هدى شعراوي، ودرية شفيق، ومي زيادة، ومفيدة عبد الرحمن، مشيرة إلى أن الأهرام كانت منبرًا لخطابات هذه الشخصيات وأسهمت في صياغة وجهها الثقافي والفكري.

بدورها، رصدت الكاتبة الصحفية أمينة شفيق، التي التحقت بالأهرام عام 1960، تطور علاقة المرأة بالمؤسسة، موضحة أنه في خمسينيات القرن الماضي لم يكن عدد الصحفيات يتجاوز امرأتين هما جاكلين خوري وآمال بكير.

وأشارت إلى دخولها مجال الصحافة بعد إقناع أسرتها، مؤكدة أن ثورة 1919 مثلت نقطة تحول في مشاركة المرأة بالحياة العامة والمطالبة بحقوقها في التعليم والعمل السياسي.

وتناولت شفيق تجربتها المهنية داخل الأهرام، إلى جانب تجربتها في العمل المدني، من خلال مشاركتها في انتخابات مجلس نقابة الصحفيين والحركة العمالية، معربة عن تطلعها إلى مجتمع حداثي متطور، ومؤكدة أن المجتمع يعاني من ردة فكرية منذ السبعينيات، وأن الكثير من مكاسب المرأة جاءت بدعم من القرارات العليا.

واستعرض الكاتب الصحفي مصطفى سامي إسهامات عدد من النماذج النسائية البارزة في الأهرام، من بينهن جاكلين خوري التي التحقت بالمؤسسة عام 1950 وعملت محررة دبلوماسية، ونوال المحلاوي التي حظيت بثقة الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل، إلى جانب فتحية بهيج التي أسست أول قسم للمرأة بالأهرام عام 1959.

كما أشار إلى باب «بريد الأهرام» الذي تطور لاحقًا ليصبح «بريد الأسرة» نظرًا لأن غالبية الرسائل كانت من النساء.

ومن جهتها، أكدت الدكتورة أماني الطويل أن الأهرام لعبت دورًا تنويريًا بارزًا في دعم قضايا المرأة، مشيرة إلى أن المؤسسة تناولت هذه القضايا من زوايا متعددة، وأصدرت إصدارات متخصصة للمرأة، إلى جانب تبني المبادرات الداعمة لها من خلال مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية بالتعاون مع مؤسسات مختلفة.

وأوضحت أن التأويل غير الصحيح للموروث الديني منذ السبعينيات أثر سلبًا على أوضاع المرأة، مشيدة بدور الدولة والقيادة السياسية في دعم المرأة وتمكينها.

وقالت الكاتبة سوسن عز العرب إن تكليفها برئاسة تحرير إصداري «البيت» ثم مجلة «نصف الدنيا» جاء تعبيرًا عن الثقة، مشيرة إلى أنها التحقت بالأهرام منذ 25 عامًا وهي لا تزال طالبة. 
وتحدثت عن تجربتها في الصحافة المتخصصة بشؤون المرأة، مؤكدة أن خطابها كان موجَّهًا للأسرة والمجتمع ككل، مع التركيز على الذوق والجمال ودعم الصناعات الإبداعية، لافتة إلى أن مجلة «نصف الدنيا» التي أسستها الكاتبة الكبيرة سناء البيسي منذ 35 عامًا لا تزال تقدم خطابًا ثقافيًا متجددًا.

وفي ختام الندوة، عقب الكاتب الصحفي محمد فايز فرحات، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، على مداخلات المتحدثين، مؤكدًا أنها تمثل جوانب مضيئة من تاريخ عظيم، وكنوزًا تحتاج إلى توثيق.

وأعرب عن فخره بالنماذج النسائية الناجحة داخل المؤسسة، مشيرًا إلى أن وجود كوادر نسائية متميزة من مختلف الأجيال يعكس إدراك القيادة السياسية للدور المحوري الذي تقوم به المرأة في المجتمع.

الصالون الثقافي معرض القاهرة الدولي للكتاب «الأهرام وقضايا المرأة البرنامج الثقافي للمعرض

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2026 الترم الاول

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2026 الترم الاول برقم الجلوس .. درجاتك هنا

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة الجيزة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة الجيزة .. برقم الجلوس

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الراسي الأول بالجيزة

دواجن بيضاء

قفزة مُفاجئة في أسعار الدواجن .. وهذا ثمن الكيلو الآن

دنيا المصري و ابنها فريدة

أبهرت الجمهور.. فريدة ابنة دنيا المصري تتألق في «لعبة وقلبت بجد» بأداء عفوي وصادق

الطقس

البسوا الكمامة.. الارصاد تحذر من رياح مثيرة للرمال والأتربة

الذهب

مفاجأة بعيار 21 .. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء

سيارات ذوي الاعاقة

شروط الحصول على سيارات ذوي الإعاقة وفقا للقانون بعد تحرك النواب

النائب عاصم مرشد، عضو مجلس النواب

طلب إحاطة فى النواب للسيطرة على الأسعار ومنع جشع التجار في رمضان

السيارات

نواب البرلمان: توطين صناعة السيارات الكهربائية خطوة استراتيجية لخلق فرص عمل

النائب هشام الحسيني

النائب هشام الحسيني يتقدم باقتراح برغبة لمواجهة تأثير الذكاء الاصطناعي وحماية الطلاب

فوائد بالجملة لا تفوتها.. ماذا يحدث لجسم الرجل عند تناول التمر بالطحينة؟

بعد 16 عامًا زواج.. قصة سيدة صينية يطلقها زوجها بسبب مرض جلدي تثير غضب وتعاطف الملايين

طرق تخزين القطايف قبل رمضان.. حافظي على الطعم الطازج طوال الشهر

بحضور 3 وزراء.. توقيع مذكرة تنفيذ مشروع إدارة ومعالجة المخلفات في شبرامنت

