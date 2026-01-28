قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دعاء المغرب.. لا تفوت دعوات 10 شعبان للرزق وتيسير الحال
الذهب يلامس 5000 دولار عالميا.. وتوقعات بصعوده إلى 6000 دولار في 2026
الأمم المتحدة: النقل القسري للفلسطينيين في الضفة جريمة حرب وقد يرقى لجريمة ضد الإنسانية
مسئول في حماس: مستعدون لتسليم حكم غزة إلى لجنة تكنوقراط فلسطينية
ثروت سويلم: لن نلغي الهبوط مرة أخرى.. وما حدث الموسم الماضي كان استثنائيا
موعد ليلة النصف من شعبان 2026 وأفضل الأدعية
بيراميدز والشرقية.. ثروت سويلم: لابد من دمج الأندية الاستثمارية مع الشعبية
ثروت سويلم يعلن شكل قرعة المرحلة الثانية للدوري.. وموعد انتهاء المسابقة
منتجي الدواجن تعلن أخبارا سارة برمضان 2026.. ومفاجأة بشأن الذهب والدولار والطقس.. أخبار التوك شو
مصر وعمان تؤكدان على التمسك بالتسوية السياسية للملف النووي الإيراني
بوتين: مستعدون للعمل المشترك لإعادة إعمار سوريا
مصر وقطر تشددان على ضرورة دعم الحوار بين واشنطن وطهران
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
"أحمد لطفي السيد.. سيرة وطن وفكر يتجدد".. جلسة بمعرض الكتاب تحتفي بمؤسس الجامعة المصرية

جمال عاشور

استضافت قاعة «المؤتمرات» بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسين، اليوم، الجلسة الافتتاحية لمؤتمر المفكر الكبير أحمد لطفي السيد، الذي تنظمه جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور عبدالله التطاوي، وسط حضور أكاديمي وثقافي وإعلامي بارز.

واستُهلت الجلسة بكلمة للدكتور خالد أبو الليل، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، عبّر خلالها عن سعادته البالغة بانعقاد المؤتمر داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب، مؤكدًا اعتزازه بالمشاركين وباختيار شخصية فكرية بحجم أحمد لطفي السيد.

ورحّب أبو الليل بالدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، مشيرًا إلى أن الاحتفاء بأحمد لطفي السيد وسط جمهور المعرض يؤكد أن هذا المفكر تجاوز أسوار الجامعة ليصبح رمزًا مجتمعيًا وفكريًا، وأن الجامعة كان لها دائمًا دور جماعي في خدمة المجتمع. كما ثمّن التعاون مع جامعة القاهرة في تنظيم المؤتمر، ووجّه الشكر للدكتور عبدالله التطاوي، رئيس المؤتمر.

من جانبه، قال الدكتور عبدالله التطاوي إن أسرة جامعة القاهرة تعيش حالة من الدفء الأسري والجامعي خلال هذا المؤتمر، الذي جمع وزراء وأكاديميين وإعلاميين للاحتفاء بأحمد لطفي السيد. وأشار إلى أن الجامعة تمتلك قاعة تحمل اسمه شهدت تكريم العديد من الرموز، من بينهم نجيب محفوظ، بينما لم يحظَ لطفي السيد بالتكريم اللائق، رغم تخصيص صالون ثقافي باسمه.

وأضاف أن الجامعة أعدّت كتابًا عن أحمد لطفي السيد سيتم إرساله قريبًا إلى الهيئة المصرية العامة للكتاب، مؤكدًا أن البحث في أصول الجامعة كشف أن أحمد لطفي السيد يُعد حجر الأساس لها، بوصفه رئيسًا لجامعة القاهرة، ورئيسًا للهيئة المصرية العامة للكتاب، وأحد رموز استقلال الجامعة، فضلًا عن كونه مترجمًا ومفكرًا وناقدًا بارزًا، وهو الرئيس الوحيد لمجمع اللغة العربية.

وشدد التطاوي على أن أحمد لطفي السيد مظلوم في تكريمه، رغم أن فكره يعكس مرحلة كانت فيها مصر تبحث فيها عن الحرية والاستقلال وحب الوطن.

بدوره، أعرب الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، عن شكره لجميع المشاركين، مؤكدًا عمق الصلة التي تربطه بفكر أحمد لطفي السيد، الملقب بـ«أفلاطون الأدب العربي». وأشار إلى أن لطفي السيد يُعد أقدم رئيس لجامعة القاهرة؛ إذ وُلد عام 1872، وتخرج في مدرسة الحقوق عام 1893، وتولى رئاسة الجامعة عام 1924.

وأوضح أن الجامعة اليوم تستعرض سيرة الأب المؤسس في مناخ فكري معتدل، مستحضرًا عباراته الخالدة: «مصر للمصريين» و«الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية»، معلنًا عن إطلاق جائزة أحمد لطفي السيد تأكيدًا على استمرار إرثه الفكري. وأضاف أن جامعة القاهرة ستظل، بين الأقدم والأحدث، منارة للعلم والإنسان.

وفي كلمته الختامية، تساءل الدكتور خالد أبو الليل: لماذا أحمد لطفي السيد؟ مجيبًا بأن الشعار الذي رفعه «مصر للمصريين» بات اليوم أكثر إلحاحًا لتعزيز قيم الوطنية، مؤكدًا أن أسماء مثل أحمد لطفي السيد، ويحيى حقي، ونجيب محفوظ، تمثل جوهر الهوية الثقافية المصرية الممتدة عبر آلاف السنين، وأن فكر لطفي السيد التنويري يجسد إيمانًا راسخًا بأن مصر وطن لجميع أبنائها.

قاعة «المؤتمرات» معرض القاهرة الدولي للكتاب لمفكر الكبير أحمد لطفي السيد جامعة القاهرة

زينة تسخر من عروسته.. حقيقة زواج أحمد عز

«ترند بالصدفة».. قصة دمية حصان باكي اجتاحت الصين وجذبت ملايين المستخدمين

فوائد بالجملة لا تفوتها.. ماذا يحدث لجسم الرجل عند تناول التمر بالطحينة؟

بعد 16 عامًا زواج.. قصة سيدة صينية يطلقها زوجها بسبب مرض جلدي تثير غضب وتعاطف الملايين

