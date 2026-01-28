أندونيسيا.. ارتفاع حصيلة ضحايا الانهيار الأرضي إلى 53 قتيلا



أفادت وكالة أنباء "أنتارا" الإندونيسية بارتفاع حصيلة ضحايا الانهيار الأرضي في سيساروا إلى 53 قتيلا.

وكان انهيار أرضي وقع في الجزيرة الرئيسية في إندونيسيا، جاوة، يوم السبت الماضي.

وانتشلت فرق الإنقاذ المزيد من الجثث بينما كانت تنقب في الطين والأنقاض بحثا عن عشرات المفقودين.

الانهيار الأرضي الذي وقع قبل الفجر على منحدرات جبل بورانغرنغ في إقليم جاوة الغربية يوم السبت طمر نحو 34 منزلا في قرية باسير لانغو.

ويُخشى أن يكون كثيرون منهم مدفونين تحت أطنان من الطين والصخور والأشجار المقتلعة، وتم إجلاء نحو 230 من السكان الذين يعيشون قرب الموقع إلى ملاجئ حكومية.