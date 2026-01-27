انهيار أرضي في إندونيسيا يقتل 17 شخصا وأكثر من 70 مفقودا

تواصل فرق الإنقاذ البحث عن عشرات ما زالوا في عداد المفقودين بعد انهيار أرضي في جزيرة جاوة بإندونيسيا، وذلك وفقا لما عرضته فضائية يورونيوز في تقريرها، حيث ارتفع عدد القتلى إلى 17 شخصا يوم الاثنين.

وأسفر انهيار أرضي في الجزيرة الرئيسية في إندونيسيا، جاوة، يوم السبت عن مقتل 17 شخصا على الأقل وترك أكثر من 70 في عداد المفقودين.

وانتشلت فرق الإنقاذ يوم الأحد المزيد من الجثث بينما كانت تنقب في الطين والأنقاض بحثا عن عشرات المفقودين.

الانهيار الأرضي الذي وقع قبل الفجر على منحدرات جبل بورانغرنغ في إقليم جاوة الغربية يوم السبت طمر نحو 34 منزلا في قرية باسير لانغو.

ما زال 72 شخصا في عداد المفقودين، ويُخشى أن يكون كثيرون منهم مدفونين تحت أطنان من الطين والصخور والأشجار المقتلعة، وتم إجلاء نحو 230 من السكان الذين يعيشون قرب الموقع إلى ملاجئ حكومية.