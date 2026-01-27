قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

انهيار أرضي في إندونيسيا يقتل 17 شخصا وأكثر من 70 مفقودا

إسراء صبري

تواصل فرق الإنقاذ البحث عن عشرات ما زالوا في عداد المفقودين بعد انهيار أرضي في جزيرة جاوة بإندونيسيا، وذلك وفقا لما عرضته فضائية يورونيوز في تقريرها، حيث ارتفع عدد القتلى إلى 17 شخصا يوم الاثنين.

وأسفر انهيار أرضي في الجزيرة الرئيسية في إندونيسيا، جاوة، يوم السبت عن مقتل 17 شخصا على الأقل وترك أكثر من 70 في عداد المفقودين.

وانتشلت فرق الإنقاذ يوم الأحد المزيد من الجثث بينما كانت تنقب في الطين والأنقاض بحثا عن عشرات المفقودين.

الانهيار الأرضي الذي وقع قبل الفجر على منحدرات جبل بورانغرنغ في إقليم جاوة الغربية يوم السبت طمر نحو 34 منزلا في قرية باسير لانغو.

ما زال 72 شخصا في عداد المفقودين، ويُخشى أن يكون كثيرون منهم مدفونين تحت أطنان من الطين والصخور والأشجار المقتلعة، وتم إجلاء نحو 230 من السكان الذين يعيشون قرب الموقع إلى ملاجئ حكومية.

هند صبري فى جلسة تصوير لصالح مجلة GQ
هند صبرى

منها الصداع والتعب وتساقط الشعر.. أعراض بسيطة لكنها أول إنذار لمرض خطير

الهند تفتح سوقها أمام السيارات الأوروبية بخفض جمركي تاريخي
صناعة السيارات

تبدأ من 200 الف.. أسعار فيات بونتو المستعملة في مصر
فيات بونتو

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: معرض القاهرة الدولي للكتاب.. قوة مصر الناعمة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: الأطفال ومواقع التواصل.. كيف نحميهم دون أن نعزلهم؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الضربة التي تهدد بإشعال الإقليم

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: علمنى السياسة ياكيسنجر

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: عيدكم حكاية وطن اختار أن يقف شامخاً

