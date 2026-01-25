قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لحماية أرواح المواطنين.. اقتراح برغبة فى "النواب" لإنشاء كوبري بالطريق الصحراوي عند الكيلو 71
من لجان الحصر إلى الزيادات .. ماذا بعد 5 فبراير في ملف الإيجار القديم؟
عدلي القيعي يُحذّر الأهلي من هذا الأمر خلال الميركاتو الشتوى
دعاء اليوم السادس من شعبان.. يقضي حاجتك ويرزقك من حيث لا تحتسب
تقرير: إسرائيل تدعم ميليشيات محلية مناهضة لحماس في غزة بتغطية جوية وتسليح ومعلومات استخبارية
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. ترقبوها هنا
شرط وحيد لموافقة الأهلي على رحيل جراديشار
المستشار محمود فوزي: عيد الشرطة تجديد للعهد بالدفاع عن الوطن واستقرار الدولة
بـ3 توصيات حاسمة.. حسام حسن يسعى لتطوير منتخب مصر بعد بطولة أمم أفريقيا
تحرك شاحنات القافلة الـ 123 من المساعدات الإنسانية تمهيدا لدخولها غزة
إصابة سائق في انقلاب تريللا بالطريق الصحراوي الغربي بأسيوط
وزير الخارجية يتوجه إلى تونس للمشاركة في الاجتماع الثلاثي حول ليبيا
أخبار العالم

80 شخصا.. استئناف عمليات البحث عن مفقودي الانهيار الأرضي في إندونيسيا

أ ش أ

استأنفت فرق الإنقاذ في إندونيسيا اليوم /الأحد/ عمليات البحث عن نحو 80 شخصا مفقودين جراء وقوع انهيار أرضي في جزيرة "جاوة"، وذلك بعد أن تم تعليق عمليات البحث طوال ساعات الليل بسبب سوء الأحوال الجوية.

وذكرت قناة "تشانيل نيوز آشيا"، في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، أن رجال الإنقاذ يساعدون قوات الجيش والشرطة والمتطوعين في عمليات الحفر للبحث عن المفقودين يدويا، إلى جانب نشر السلطات لطائرات بدون طيار ووحدات من الكلاب البوليسية لتمشيط المنطقة بحثا عن الضحايا.

وكانت وكالة البحث والإنقاذ قد أعلنت أمس /السبت/ مقتل تسعة أشخاص على الأقل وفقدان نحو 80 شخصا آخرين جراء وقوع الانهيار الأرضي في منطقة "باندونج الغربية" بمقاطعة "جاوة الغربية".

وقد تسبب الانهيار الأرضي الناجم عن الهطول الغزير للأمطار في تضرر عدد من المنازل وإجبار عشرات الأشخاص على ترك منازلهم.

فرق الإنقاذ في إندونيسيا عمليات البحث وقوع انهيار أرضي في جزيرة جاوة سوء الأحوال الجوية

