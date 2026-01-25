80 شخصا.. استئناف عمليات البحث عن مفقودي الانهيار الأرضي في إندونيسيا

استأنفت فرق الإنقاذ في إندونيسيا اليوم /الأحد/ عمليات البحث عن نحو 80 شخصا مفقودين جراء وقوع انهيار أرضي في جزيرة "جاوة"، وذلك بعد أن تم تعليق عمليات البحث طوال ساعات الليل بسبب سوء الأحوال الجوية.

وذكرت قناة "تشانيل نيوز آشيا"، في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، أن رجال الإنقاذ يساعدون قوات الجيش والشرطة والمتطوعين في عمليات الحفر للبحث عن المفقودين يدويا، إلى جانب نشر السلطات لطائرات بدون طيار ووحدات من الكلاب البوليسية لتمشيط المنطقة بحثا عن الضحايا.

وكانت وكالة البحث والإنقاذ قد أعلنت أمس /السبت/ مقتل تسعة أشخاص على الأقل وفقدان نحو 80 شخصا آخرين جراء وقوع الانهيار الأرضي في منطقة "باندونج الغربية" بمقاطعة "جاوة الغربية".

وقد تسبب الانهيار الأرضي الناجم عن الهطول الغزير للأمطار في تضرر عدد من المنازل وإجبار عشرات الأشخاص على ترك منازلهم.