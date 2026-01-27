قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب: إسرائيل ما كانت لتوجد لولا أفعالي بما في ذلك الهجمات الأمريكية على إيران
تذبذب في أسعار الذهب الآن بمصر
موعد مباراة بيراميدز والجونة في الدوري المصري والقنوات الناقلة
بداية قوية وبصمة جديدة للصفقات.. الأهلي يحقق الفوز على وادي دجلة بثلاثية في الدوري
تريزيجيه يتوهج مع الأهلي.. 7 أهداف في آخر 6 مباريات بجميع البطولات
وزير خارجية لبنان: على حزب الله تسليم سلاحه طواعية
مبلغ خرافي .. مصطفى محمد يقترب من الأهلي
الرئيس الإيراني: الولايات المتحدة وإسرائيل دعمتا مثيري الشغب
المنازل اختفت.. عاصفة ترابية تضرب محافظة مطروح
مفتي الجمهورية: إحياء التراث الأشعري ضرورة فكرية لمواجهة الغلو والانغلاق
ترامب: أسطول حربي أمريكي ضخم يتجه إلى الشرق الأوسط
نجم سيراميكا كليوباترا في الصدارة .. جدول ترتيب هدافي الدوري
أخبار العالم

زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب سواحل إندونيسيا دون تسجيل خسائر كبيرة

ملك ريان

ضرب زلزال بلغت قوته 5.7 درجات على مقياس ريختر سواحل إندونيسيا، ما أثار حالة من القلق بين السكان في المناطق القريبة من مركز الهزة، في ظل الطبيعة الجيولوجية النشطة للبلاد، التي تُعد من أكثر دول العالم تعرضاً للزلازل والبراكين.


 

وبحسب ما أورده موقع «رائج»، فإن الزلزال وقع في نطاق بحري قبالة السواحل الإندونيسية، وشعر به سكان عدد من المناطق الساحلية، دون أن ترد في الساعات الأولى تقارير مؤكدة عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جسيمة. 

وأشارت الجهات المعنية إلى أن قوة الزلزال كانت متوسطة، لكنها كافية لإثارة الهلع المؤقت ودفع بعض السكان إلى مغادرة منازلهم كإجراء احترازي.


 

وأفادت تقارير أولية بأن مركز الزلزال كان على عمق متوسط، ما ساهم في الحد من تأثيراته التدميرية، كما لم تصدر تحذيرات رسمية من حدوث موجات تسونامي، وهو ما خفف من حدة المخاوف، خاصة في المناطق الساحلية التي غالباً ما تكون الأكثر عرضة لمثل هذه الأخطار عقب الزلازل البحرية.


 

وتتابع السلطات الإندونيسية، ممثلة في هيئات الأرصاد والزلازل والدفاع المدني، تطورات الوضع عن كثب، حيث تم تفعيل بروتوكولات الرصد والمتابعة تحسباً لأي هزات ارتدادية محتملة، وهي أمر معتاد بعد الزلازل متوسطة القوة.

 كما دعت المواطنين إلى التزام الهدوء، ومتابعة البيانات الرسمية، والابتعاد عن الشائعات التي قد تزيد من حالة القلق.


 

ويأتي هذا الزلزال في سياق النشاط الزلزالي المستمر الذي تشهده إندونيسيا، الواقعة على ما يُعرف بـ«حلقة النار» في المحيط الهادئ، وهي منطقة تشهد التقاء عدد من الصفائح التكتونية النشطة، ما يجعل البلاد عرضة بشكل متكرر للزلازل والهزات الأرضية. وقد دفعت هذه الطبيعة الجيولوجية السلطات الإندونيسية خلال السنوات الماضية إلى تطوير أنظمة إنذار مبكر، وتعزيز خطط الطوارئ، ورفع مستوى الوعي المجتمعي بكيفية التعامل مع الكوارث الطبيعية.


 

ويرى خبراء أن الزلازل بهذه القوة تُعد تذكيراً دائماً بأهمية الجاهزية والاستعداد، حتى في حال عدم وقوع أضرار مباشرة، مشددين على ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة، خاصة في المناطق الساحلية والمباني القديمة.

 وحتى الآن، لا تزال التقييمات جارية، فيما تؤكد الجهات الرسمية أن الوضع تحت السيطرة، وأنها ستعلن أي مستجدات فور توفر معلومات مؤكدة

