بقوة 1100 حصان .. جينيسيس X سكوربيو | صور

كشفت شركة جينيسيس عن طرازها الجديد جينيسيس X سكوربيو، وتم تصميم X سكوربيو خصيصاً لتحمل ظروف سباقات التحمل الصحراوية، وتم الكشف عنها لأول مرة في صحراء الربع الخالي بالإمارات، إلى جانب نسخ مجهزة للطرق الوعرة من GV60 وGV70 وGV80.

محرك جينيسيس X سكوربيو

تحصل سيارة جينيسيس X سكوربيو علي قوتها من محرك 8 سلندر، وتنتج قوة 1100 حصان، وعزم دوران 1152 نيوتن/متر، وبها نظام هجين، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات جينيسيس X سكوربيو

تصميم جينيسيس X سكوربيو مستوحى من العقرب الأسود، ويعتمد على هيكل أنبوبي مخصص مع قفص حماية كامل بمواصفات سباقات، مع الحفاظ على هوية جينيسيس البصرية المعروفة بمصابيح أمامية وخلفية LED مزدوجة على هيئة خطين.

بالاضافة إلي ان سيارة جينيسيس X سكوربيو بها، ألواح هيكل مصنوعة من مزيج من الفيبرجلاس وألياف الكربون والكيفلار اختيرت جميعها لتحقيق توازن بين الخفة والصلابة، وبها عجلات مقاس 18 بوصه، وبها إطارات طرق وعرة ضخمة مقاس 40 بوصه، ونظام مكابح بريمبو مخصص.

ويوجد بـ سيارة جينيسيس X سكوربيو، عجلة قيادة رياضية خاصة، وبها شاشة عدادات صغيرة، ومقاعد خفيفة الوزن، وأبواب من ألياف الكربون، ولوحة قيادة مكسوة بالجلد المبطن، وبها مقابض متعددة مغطاة بالألكانتارا لتسهيل التماسك أثناء القيادة العنيفة، وأمام الراكب توجد شاشة مخصصة للعرض والتحكم، وتحتوي الكونسول الوسطي على 24 زرا للتحكم بأنظمة السيارة المختلفة .

تاريخ شركة جينيسيس في صناعة السيارات

تأسست جينيسيس، العلامة التجارية الكورية الفاخرة التابعة لمجموعة هيونداي موتور، رسمياً في نوفمبر من عام 2015 كعلامة مستقلة بعد نجاح سيارة "هيونداي جينيسيس" السيدان التي أطلقت عام 2008.

وتخصصت في السيارات الفاخرة لتنافس العلامات الألمانية، وحققت مبيعات تجاوزت مليون وحدة بحلول أغسطس من عام 2023، مع توسعها عالمياً وإطلاق طرازات كهربائية ورياضية متطورة.

وجدير بالذكر ان سيارات جينيسيس تتميز بتركيزها على الأمان والتكنولوجيا، وتم أدراجها ضمن أعلى تصنيفات الأمان العالمية بفضل هيكلها الذي يعتمد بنسبة عالية على الفولاذ.