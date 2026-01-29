قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لدينا خطط لكل السيناريوهات.. الحرس الثوري الإيراني يرد على تصريحات ترامب
قذيفة صلاح تنهي الصيام وتكتب التاريخ.. الفرعون يتفوق على إبراهيموفيتش وشيفتشينكو
طبول الحرب تدق.. موازين القوة بين أمريكا وإيران قبل ساعة الصفر
سيناء .. التنمية خيار استراتيجي وخط الدفاع الأول عن الأمن القومي
دعاء 10 شعبان.. كلمات تحول حياتك وترزقك الخير كله
مقتل 15 شخصا بينهم عضو برلمان جراء تحطم طائرة شمال كولومبيا
إسرائيل تمرر ميزانية 2026 بدعم الحريديم في الكنيست
ريال مدريد ليس منها.. الفرق المتأهلة مباشرة إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا
لاعب غريب.. أول تعليق من مدرب كامويش السابق بعد أنباء انتقاله للأهلي
بنفيكا يُسقط ريال مدريد برباعية مثيرة ويخطف بطاقة التأهل في دوري أبطال أوروبا
بيراميدز ولا الأهلي.. والد عودة الفاخوري يحسم وجهة اللاعب القادمة
نجم الأهلي السابق: عمر سيد معوض يستحق فرصة.. وسيتواجد في كأس العالم مع المنتخب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

بقوة 1100 حصان .. جينيسيس X سكوربيو | صور

سيارة جينيسيس X سكوربيو الجديدة
سيارة جينيسيس X سكوربيو الجديدة
إبراهيم القادري

كشفت شركة جينيسيس عن طرازها الجديد جينيسيس X سكوربيو، وتم تصميم X سكوربيو خصيصاً لتحمل ظروف سباقات التحمل الصحراوية، وتم الكشف عنها لأول مرة في صحراء الربع الخالي بالإمارات، إلى جانب نسخ مجهزة للطرق الوعرة من GV60 وGV70 وGV80.

سيارة جينيسيس X سكوربيو الجديدة 

محرك جينيسيس X سكوربيو

تحصل سيارة جينيسيس X سكوربيو علي قوتها من محرك 8 سلندر، وتنتج قوة 1100 حصان، وعزم دوران 1152 نيوتن/متر، وبها نظام هجين، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سيارة جينيسيس X سكوربيو الجديدة 

مواصفات جينيسيس X سكوربيو

تصميم جينيسيس X سكوربيو مستوحى من العقرب الأسود، ويعتمد على هيكل أنبوبي مخصص مع قفص حماية كامل بمواصفات سباقات، مع الحفاظ على هوية جينيسيس البصرية المعروفة بمصابيح أمامية وخلفية LED مزدوجة على هيئة خطين.

سيارة جينيسيس X سكوربيو الجديدة 

بالاضافة إلي ان سيارة جينيسيس X سكوربيو بها، ألواح هيكل مصنوعة من مزيج من الفيبرجلاس وألياف الكربون والكيفلار اختيرت جميعها لتحقيق توازن بين الخفة والصلابة، وبها عجلات مقاس 18 بوصه، وبها إطارات طرق وعرة ضخمة مقاس 40 بوصه، ونظام مكابح بريمبو مخصص.

سيارة جينيسيس X سكوربيو الجديدة 

ويوجد بـ سيارة جينيسيس X سكوربيو، عجلة قيادة رياضية خاصة، وبها شاشة عدادات صغيرة، ومقاعد خفيفة الوزن، وأبواب من ألياف الكربون، ولوحة قيادة مكسوة بالجلد المبطن، وبها مقابض متعددة مغطاة بالألكانتارا لتسهيل التماسك أثناء القيادة العنيفة، وأمام الراكب توجد شاشة مخصصة للعرض والتحكم، وتحتوي الكونسول الوسطي على 24 زرا للتحكم بأنظمة السيارة المختلفة .

تاريخ شركة جينيسيس في صناعة السيارات

تأسست جينيسيس، العلامة التجارية الكورية الفاخرة التابعة لمجموعة هيونداي موتور، رسمياً في نوفمبر من عام 2015  كعلامة مستقلة بعد نجاح سيارة "هيونداي جينيسيس" السيدان التي أطلقت عام 2008.

سيارة جينيسيس X سكوربيو الجديدة 

وتخصصت في السيارات الفاخرة لتنافس العلامات الألمانية، وحققت مبيعات تجاوزت مليون وحدة بحلول أغسطس من عام 2023، مع توسعها عالمياً وإطلاق طرازات كهربائية ورياضية متطورة.

سيارة جينيسيس X سكوربيو الجديدة 

وجدير بالذكر ان سيارات جينيسيس تتميز بتركيزها على الأمان والتكنولوجيا، وتم أدراجها ضمن أعلى تصنيفات الأمان العالمية بفضل هيكلها الذي يعتمد بنسبة عالية على الفولاذ. 

