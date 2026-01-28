قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فأر يُثير الجدل في كامب نو قبل مواجهة برشلونة وكوبنهاجن
الأوقاف تعلن الخطة الدعوية المتكاملة لشهر رمضان 2026
روبيو: إجراءاتنا تجاه فنزويلا «حجر صحي» وليست احتلالًا
بنك كندا يبقي على سعر الفائدة الرئيسي عند 2.25%
البنك المركزي الغاني يخفض سعر الفائدة الرئيسي 250 نقطة أساس
انطلاق المعسكر الإعدادي الأخير لمنتخب مصر للكرة النسائية تحت 20 عامًا
تحديث غير متوقع.. آبل تمدد عمر الأجهزة القديمة| القائمة الكاملة
الزمالك يعود من جديد ويهزم بتروجت بثنائية في الدوري
انخفاض الرؤية الأفقية.. "الأرصاد" تُحذر من أتربة عالقة وتقلبات جوية في الصعيد وسيناء
الباقة الشهرية بتخلص.. هل يوجد إنترنت بلا حدود في مصر؟
استشاري تشريعات رقمية: 98 مليون مستخدم للإنترنت في مصر ونسبة الأطفال 35%
مفتي الجمهورية يستقبل وفدًا من مكتب شيخ الإسلام في تايلاند لبحث سبل التعاون
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

زراعة الوادي الجديد تواصل دعم مزارعي القمح بالمحافظة للوصول إلى أعلى إنتاجية

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

أعلنت مديري الزراعه عن  تنفيذ جولة تفقدية على الحقول الإرشادية لمحصول القمح بمراكز وقري الوادي الجديد، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، وبتوجيهات المهندس عماد بحر، وكيل المديرية ومدير إدارة الإرشاد الزراعي.

وقامت الدكتورة حنان الطيب عبدالله، رئيس الفريق العلمي للحملة القومية للنهوض بمحصول القمح بمحطة البحوث الزراعية بالوادي الجديد، يرافقها المهندس أحمد محمد عبدالسلام، من إدارة الإرشاد الزراعي بمديرية الزراعة، بجولة ميدانية للمرور على الحقول الإرشادية بمزرعة تابعة لقرية ناصر الثورة، لمتابعة الحالة العامة للمحصول ومعدلات النمو ومراحل التطور المختلفة.

وخلال الجولة، تبين أن محصول القمح بالحقول الإرشادية في حالة ممتازة، حيث يتمتع النبات بمعدلات نمو جيدة وانتظام في التفريع، مع خلوه من الإصابات المرضية أو الحشرية المؤثرة، وذلك نتيجة الالتزام بالتوصيات الفنية والإرشادات الزراعية الصادرة من الجهات المختصة.

وأوصت الدكتورة حنان الطيب بضرورة الالتزام بأهم التوصيات الفنية خلال هذه المرحلة العمرية من النبات، والتي تشمل الانتظام في الري وفق الاحتياجات الفعلية للمحصول، وعدم الإسراف في استخدام المياه، مع مراعاة التسميد المتوازن طبقًا للبرنامج الموصى به، والاهتمام بأعمال العزيق ومكافحة الحشائش في مواعيدها المناسبة.

يأتي ذلك في ضوء الجهود المستمرة لمتابعة المحاصيل الاستراتيجية ميدانيًا ودعم المزارعين بالإرشادات الفنية اللازمة.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد زراعة الوادي الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2026 الترم الاول

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2026 الترم الاول برقم الجلوس .. درجاتك هنا

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة الجيزة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة الجيزة .. برقم الجلوس

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 القاهرة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 القاهرة .. برقم الجلوس

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026 .. شوف درجاتك

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الراسي الأول بالجيزة

الذهب

مفاجأة بعيار 21 .. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء

سيارات ذوي الاعاقة

شروط الحصول على سيارات ذوي الإعاقة وفقا للقانون بعد تحرك النواب

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة تمهيدا لإعلانها على موقع المديرية

ترشيحاتنا

الآباء الأساقفة

دير المحرق يحتفل بالذكرى الثانية والعشرين لنياحة القمص ثاؤفيلس المحرقي

زاهى حواس

سقارة تبوح بأسرارها..حواس يكشف لوفد أسترالي تفاصيل مقبرة ابن الملك أوسر كاف

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق

البطريرك إبراهيم إسحق يستقبل الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط

بالصور

احذر هذه المؤشرات الجلدية قد تكشف الإصابة بسرطان الرئة

احذر هذه المؤشرات الجلدية قد تكشف الإصابة بسرطان الرئة
احذر هذه المؤشرات الجلدية قد تكشف الإصابة بسرطان الرئة
احذر هذه المؤشرات الجلدية قد تكشف الإصابة بسرطان الرئة

مكرونه دجاج بالزبدة والثوم مع جبنة الشيدر والبارميزان

مكرونه دجاج بالزبدة والثوم مع جبنة الشيدر والبارميزان
مكرونه دجاج بالزبدة والثوم مع جبنة الشيدر والبارميزان
مكرونه دجاج بالزبدة والثوم مع جبنة الشيدر والبارميزان

كنز صحي.. ماذا يحدث لجسمك عند شرب الماء بالليمون يوميا؟

فوائد شرب الماء بالليمون
فوائد شرب الماء بالليمون
فوائد شرب الماء بالليمون

شقيقة عبير صبرى تخطف الأنظار حولها فى أحدث ظهور لها

شقيقة عبير صبرى تخطف الانظار حولها فى احدث ظهور لها
شقيقة عبير صبرى تخطف الانظار حولها فى احدث ظهور لها
شقيقة عبير صبرى تخطف الانظار حولها فى احدث ظهور لها

فيديو

محمد فؤاد

كفاية غربة وارمي التكال.. محمد فؤاد يطرح أحدث أغانيه

أسما شريف منير والشك

إلتزامي سبب مشاكلي.. أسما شريف منير تحكي رحلتها مع الشك والعودة إلى الله|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

المزيد