زراعة الوادي الجديد تواصل دعم مزارعي القمح بالمحافظة للوصول إلى أعلى إنتاجية

أعلنت مديري الزراعه عن تنفيذ جولة تفقدية على الحقول الإرشادية لمحصول القمح بمراكز وقري الوادي الجديد، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، وبتوجيهات المهندس عماد بحر، وكيل المديرية ومدير إدارة الإرشاد الزراعي.

وقامت الدكتورة حنان الطيب عبدالله، رئيس الفريق العلمي للحملة القومية للنهوض بمحصول القمح بمحطة البحوث الزراعية بالوادي الجديد، يرافقها المهندس أحمد محمد عبدالسلام، من إدارة الإرشاد الزراعي بمديرية الزراعة، بجولة ميدانية للمرور على الحقول الإرشادية بمزرعة تابعة لقرية ناصر الثورة، لمتابعة الحالة العامة للمحصول ومعدلات النمو ومراحل التطور المختلفة.

وخلال الجولة، تبين أن محصول القمح بالحقول الإرشادية في حالة ممتازة، حيث يتمتع النبات بمعدلات نمو جيدة وانتظام في التفريع، مع خلوه من الإصابات المرضية أو الحشرية المؤثرة، وذلك نتيجة الالتزام بالتوصيات الفنية والإرشادات الزراعية الصادرة من الجهات المختصة.

وأوصت الدكتورة حنان الطيب بضرورة الالتزام بأهم التوصيات الفنية خلال هذه المرحلة العمرية من النبات، والتي تشمل الانتظام في الري وفق الاحتياجات الفعلية للمحصول، وعدم الإسراف في استخدام المياه، مع مراعاة التسميد المتوازن طبقًا للبرنامج الموصى به، والاهتمام بأعمال العزيق ومكافحة الحشائش في مواعيدها المناسبة.

يأتي ذلك في ضوء الجهود المستمرة لمتابعة المحاصيل الاستراتيجية ميدانيًا ودعم المزارعين بالإرشادات الفنية اللازمة.