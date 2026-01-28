بتكلفة 7 ملايين جنيه.. مياه البحر الأحمر تبدأ إحلال وتجديد الخط الرئيسي المغذي لشارع المدارس

بدأت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر تنفيذ أعمال إحلال وتجديد خط المياه الرئيسي المغذي لشارع المدارس،في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، وحرصه المستمر على الارتقاء بمستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين وتحسين كفاءة البنية التحتية بالمحافظة.

وتشمل الأعمال إحلال وتجديد خط مياه قطر 600 مم، وذلك بهدف رفع كفاءة شبكة المياه بالمنطقة وضمان استمرارية وانتظام ضخ المياه للمناطق المخدومة، وتقليل معدلات الفاقد الناتجة عن تهالك الخطوط القديمة.

وأكد اللواء مهندس بهاء عبد المنعم سيد الأهل، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، أن أعمال الإحلال تأتي ضمن الخطة الشاملة التي تنفذها الشركة ، لتأمين وصول المياه للمواطنين وتحسين مستوى الخدمة، والتغلب على المشكلات الناتجة عن الخطوط المتهالكة التي تتعرض لكسور مفاجئة، مما يؤدي إلى إهدار كميات كبيرة من المياه وتأثر انتظام مواعيد الضخ.

وأضاف رئيس الشركة أن تكلفة إحلال الخط بلغت 7 ملايين جنيه، ومن المقرر الانتهاء من الأعمال خلال شهر من تاريخ البدء، مع الالتزام بكافة المعايير الفنية لضمان أعلى مستويات الجودة.

وأوضح أن المشروع سيسهم بشكل مباشر في تأمين استمرارية ضخ المياه وضمان وصولها للمواطنين بصورة منتظمة، بما يحقق الاستقرار في الخدمة ويحسن مستوى رضا المواطنين.