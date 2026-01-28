قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خالد أبوبكر: البرلمان يجب أن يكون منصة لتوضيح وجهات النظر بين الحكومة والأحزاب|فيديو
إيران تؤكد جاهزية قواتها المسلحة وترحب باتفاق نووي عادل
العناصر الإرهابية قتلوا الناس.. أحمد موسى يكشف كواليس 28 يناير 2011
أحمد موسى: صقور المخابرات رصدوا جاسوسا إسرائيليا يجلس مع الإخوان بميدان التحرير في 2011
أحمد موسى: 28 يناير 2011 أسوأ يوم في تاريخ مصر وخطة ممنهجة لإسقاط الدولة
خالد أبو بكر: قضاة مصر نموذج يُحتذى به على مستوى العالم العربي
إيران تعلن اعتقال 16 من القادة الرئيسيين للاحتجاجات الأخيرة وتلاحق آخرين
تفعيل الدفع بـ"الفيزا" في محطات الخط الثالث والقطار الكهربائي بدءاً من الغد
محمود حمادة يفقد الوعي خلال مباراة المصري وسيراميكا
أحمد موسى يتحدث عن خطط الإخوان للسيطرة على البلاد خلال 2011
تعرف على المبيعات العالمية للسيارات الكهربائية في 2025
خلال جنازة الأسير الأخير.. نتنياهو: حققنا ما كنا نتمنى طوال 843 يوما
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس مدينة الغردقة يوجه باتخاذ إجراءات حازمة ضد فندق مخالف بشمال الأحياء

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

وجّه اللواء ياسر محمد حماية، رئيس مدينة الغردقة، فرق الصيانة التابعة لقسم الكهرباء بالتحرك الفوري لفحص شكوى متداولة على إحدى صفحات التواصل الاجتماعي بشأن انقطاع إنارة أعمدة الطريق العام بشمال الأحياء،في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، بضرورة الحفاظ على المرافق العامة وعدم السماح بأي تعديات تمس حقوق المواطنين أو تهدد سلامتهم.

وعلى الفور، انتقلت الفرق الفنية إلى موقع البلاغ بالطريق الرئيسي الممتد من منطقة هاواي وحتى كومباوند الخبراء، حيث تبين أن سبب انقطاع الإنارة يرجع إلى قيام إدارة أحد الفنادق الواقعة على نفس الطريق بفصل الكابل المغذي لأعمدة الإنارة العامة من اللوحة الكهربائية الرئيسية، واستخدامه في تشغيل معدات خاصة بالفندق، في مخالفة صريحة للقانون.

وبناءً على ذلك، شدد اللواء ياسر حماية على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال الفندق المخالف، حيث تم تحرير محضر بالواقعة وتطبيق الغرامات المالية المقررة، نظرًا لارتكابه مخالفة سرقة التيار الكهربائي، مع إلزامه فورًا بإعادة توصيل كابل الإنارة العامة إلى وضعه الطبيعي، لضمان سرعة عودة الخدمة والحفاظ على سلامة المواطنين ومستخدمي الطريق.

وأكد رئيس مدينة الغردقة أن أي ممارسات فردية غير مسؤولة تمس المرافق العامة أو تعرض حياة المواطنين للخطر لن يتم التهاون معها، مشددًا على استمرار المتابعة الميدانية والتعامل الحاسم مع أي مخالفات، حفاظًا على انتظام الخدمات العامة، وتحقيقًا للأمن المجتمعي والمظهر الحضاري للمدينة.

البحر الاحمر الغردقة اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر محافظ البحر الأحمر محافظة البحر الاحمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2026 الترم الاول

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2026 الترم الاول برقم الجلوس .. درجاتك هنا

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة الجيزة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة الجيزة .. برقم الجلوس

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 القاهرة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 القاهرة .. برقم الجلوس

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026 .. شوف درجاتك

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الراسي الأول بالجيزة

الذهب

مفاجأة بعيار 21 .. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة تمهيدا لإعلانها على موقع المديرية

سعر الذهب في مصر

بقيمة 490 جنيها.. ارتفاع سعر الذهب عيار 24 في مصر الآن

ترشيحاتنا

زاهي حواس

اكتشافات ملكية وذكريات أسطورية.. زاهي حواس يكشف أسرار توت عنخ آمون وعمر الشريف

خالدأبو بكر

خالد أبو بكر: نقاشات اللجنة التشريعية حول تغليظ عقوبة سرقة التيار الكهربائي نموذج للموضوعية

زاهي حواس

مصر تتألق عالميا.. ثورة المتاحف تقدم حضارتها للعالم

بالصور

ما سبب اشتهاء الملح أو الرغبة الشديدة في تناوله؟

ما سبب اشتهاء الملح أو الرغبة الشديدة في تناوله؟
ما سبب اشتهاء الملح أو الرغبة الشديدة في تناوله؟
ما سبب اشتهاء الملح أو الرغبة الشديدة في تناوله؟

دوللي شاهين تستقبل عزاء والدتها بكنيسة القديس مار يوسف بوسط البلد

دوللى شاهين
دوللى شاهين
دوللى شاهين

تعرف على المبيعات العالمية للسيارات الكهربائية في 2025

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

مضاعفات التهاب القولون التقرّحي.. مخاطر يجب الانتباه لها

مضاعفات التهاب القولون التقرّحي.. مخاطر يجب الانتباه لها
مضاعفات التهاب القولون التقرّحي.. مخاطر يجب الانتباه لها
مضاعفات التهاب القولون التقرّحي.. مخاطر يجب الانتباه لها

فيديو

رنا سماحة

مش أصول.. رنا سماحة تطرح ثالث أعانى ألبومها "مهري حياة"

محمد فؤاد

كفاية غربة وارمي التكال.. محمد فؤاد يطرح أحدث أغانيه

أسما شريف منير والشك

إلتزامي سبب مشاكلي.. أسما شريف منير تحكي رحلتها مع الشك والعودة إلى الله|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

المزيد