رئيس مدينة الغردقة يوجه باتخاذ إجراءات حازمة ضد فندق مخالف بشمال الأحياء

وجّه اللواء ياسر محمد حماية، رئيس مدينة الغردقة، فرق الصيانة التابعة لقسم الكهرباء بالتحرك الفوري لفحص شكوى متداولة على إحدى صفحات التواصل الاجتماعي بشأن انقطاع إنارة أعمدة الطريق العام بشمال الأحياء،في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، بضرورة الحفاظ على المرافق العامة وعدم السماح بأي تعديات تمس حقوق المواطنين أو تهدد سلامتهم.

وعلى الفور، انتقلت الفرق الفنية إلى موقع البلاغ بالطريق الرئيسي الممتد من منطقة هاواي وحتى كومباوند الخبراء، حيث تبين أن سبب انقطاع الإنارة يرجع إلى قيام إدارة أحد الفنادق الواقعة على نفس الطريق بفصل الكابل المغذي لأعمدة الإنارة العامة من اللوحة الكهربائية الرئيسية، واستخدامه في تشغيل معدات خاصة بالفندق، في مخالفة صريحة للقانون.

وبناءً على ذلك، شدد اللواء ياسر حماية على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال الفندق المخالف، حيث تم تحرير محضر بالواقعة وتطبيق الغرامات المالية المقررة، نظرًا لارتكابه مخالفة سرقة التيار الكهربائي، مع إلزامه فورًا بإعادة توصيل كابل الإنارة العامة إلى وضعه الطبيعي، لضمان سرعة عودة الخدمة والحفاظ على سلامة المواطنين ومستخدمي الطريق.

وأكد رئيس مدينة الغردقة أن أي ممارسات فردية غير مسؤولة تمس المرافق العامة أو تعرض حياة المواطنين للخطر لن يتم التهاون معها، مشددًا على استمرار المتابعة الميدانية والتعامل الحاسم مع أي مخالفات، حفاظًا على انتظام الخدمات العامة، وتحقيقًا للأمن المجتمعي والمظهر الحضاري للمدينة.